«Порванная в клочья» экономика России говорит США «спасибо»

"Он как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья", — сказал глава правительства, в ходе интервью «Вестям» вспомнив слова Обамы о последствиях санкций США.

Медведев подчеркнул также, что Россия прошла стресс-тест и выработала инструменты ответного воздействия на них.

"Но самое главное, что мы это осознаём, что мы выработали инструменты реагирования на такого рода воздействия. Мы прошли стресс-тест. Мы его выдержали. Экономика живёт, социальная сфера развивается", — сказал премьер.

Реакция на любые вызовы

Санкции мобилизовали российскую экономику, и те заявления Обамы оказались несостоятельными, говорит Владимир Оленченко.

"Все цифры указывают на то, что российская экономика справилась с внешними стрессами, изменившись к лучшему. Мы многое поняли и во многом перестроились, отрегулировав свою финансовую систему. Кроме того, мы сделали больший упор на обрабатывающую промышленность и на сельское хозяйство, и в этом направлении нужно двигаться и дальше — чтобы реагировать на любые вызовы", — сказал эксперт.

Санкции, по сути, являются частью глобализационных процессов, соответственно, рано или поздно мы так или иначе столкнулись бы с такими трудностями, и в этой реальности нужно быть готовыми к новым стрессам, быть гибкими, подчеркнул Оленченко.

Опасный рикошет

На Западе, похоже, не слишком отдают отчет в том, что вся мировая экономика сильно переплетена.

"Если вы дергаете за веревочку в одном месте, это не значит, что реакция будет только там, — последствия оказываются более масштабными. Кроме того, надо понимать, что международный рынок тоже имеет тенденцию к привыканию, и если США будут увлекаться подобными шагами, система выработает иммунитет и, соответственно, эффективность этих мер Вашингтона будет сильно снижаться", — пояснил эксперт.

По мнению Владимира Оленченко, это представляет серьезную опасность для самих Соединенных Штатов и их союзников — в конце концов, восприимчивость экономики к санкциям может упасть до нуля.

"И, действительно, складывается впечатление, что американские стратеги не осознают, что санкционные меры рикошетом ударят и по ним", — сказал эксперт.