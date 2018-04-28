В Ростовской области до конца года заменят 220 лифтов

До конца года в рамках реализации программы капитального ремонта в Ростовской области заменят 220 лифтов, причем 164 из них — в Ростове. Об этом сообщили в правительстве региона.

Одним из первых домов, где поставили новые лифты, стала девятиэтажка 1982 года постройки на улице Стартовой в донской столице. Обновление стоило 8,2 млн руб. По сообщению областного правительства, жители дома остались довольны обновлением: сильно уменьшился шум и вибрация, также новые лифты имеют плавный разгон и торможение.

« Сегодня в рамках реализации программы капремонта подрядчики устанавливают энергоэффективное лифтовое оборудование. В частности, энергосферегающие лифты класса «А». Их отличием является применение регулятора скорости, который позволяет экономить электроэнергию на 34,7%», — отметил заместитель министра ЖКХ региона Валерий Былков.