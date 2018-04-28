«То, что украшает тело»: Анастасия Решетова едва вместила свои пышные формы в откровенный купальник

На днях Анастасия Решетова обнардовала параметры своей фигуры. По современным меркам, когда ценятся пышные ягодицы, модель является облатальницей идеальных форм. Несколько минут назад Решетова в своем Instagram опубликовала в фото в купальнике с глубоким декольте, который выгодно подчеркивает ее пышные достоинства. Комментарии Анастасия намеренно отключила. Видимо, она устала от хейтеров, которые всегда под подобными снимками пишут, что модели стоило бы прикрыться, а не выставлять свои достоинства на всеобщее обозрение.

— подписала фото Анастасия.

Стоит отметить, что такие формы — результат многочасовых тренировок Анастасии, а также правильного питания. Своими некоторыми секретами Решетова время от времени делится в Instagram. Так что при желании любая может стать обладательницей таких роскошных форм.

А тебе нравится фигура Анастасии?

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Фото:Instagram