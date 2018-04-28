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«То, что украшает тело»: Анастасия Решетова едва вместила свои пышные формы в откровенный купальник
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«То, что украшает тело»: Анастасия Решетова едва вместила свои пышные формы в откровенный купальник 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
На днях Анастасия Решетова обнардовала параметры своей фигуры. По современным меркам, когда ценятся пышные ягодицы, модель является облатальницей идеальных форм. Несколько минут назад Решетова в своем Instagram опубликовала в фото в купальнике с глубоким декольте, который выгодно подчеркивает ее пышные достоинства. Комментарии Анастасия намеренно отключила. Видимо, она устала от хейтеров, которые всегда под подобными снимками пишут, что модели стоило бы прикрыться, а не выставлять свои достоинства на всеобщее обозрение.
— подписала фото Анастасия.
Стоит отметить, что такие формы — результат многочасовых тренировок Анастасии, а также правильного питания. Своими некоторыми секретами Решетова время от времени делится в Instagram. Так что при желании любая может стать обладательницей таких роскошных форм.
А тебе нравится фигура Анастасии?
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Фото:Instagram
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