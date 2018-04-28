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Стала известна дата внесения в Госдуму проекта о наказании за исполнение санкций США
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Стала известна дата внесения в Госдуму проекта о наказании за исполнение санкций США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для физических лиц за исполнение санкций США на территории России может быть внесен на рассмотрение в Госдуму в мае, передает РИА «Новости».
"Мы ведем консультации с юристами, потому что нам предстоит получить отзыв Верховного суда по данному вопросу… Я думаю, что в мае законопроект будет готов и, соответственно, внесен в Государственную думу", — сказал Исаев.
Он также сообщил, что черновик законопроекта уже подготовлен.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии точных решений по поддержке попавших под санкции.
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