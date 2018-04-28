Стала известна дата внесения в Госдуму проекта о наказании за исполнение санкций США

"Мы ведем консультации с юристами, потому что нам предстоит получить отзыв Верховного суда по данному вопросу… Я думаю, что в мае законопроект будет готов и, соответственно, внесен в Государственную думу", — сказал Исаев.

Он также сообщил, что черновик законопроекта уже подготовлен.