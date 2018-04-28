Бесплатный концерт Земфиры в Нижнем Новгороде перевоплотился в платный

Земфира выйдет на сцену в рамках FIFA FUN FEST. Об этом сообщается как на официальном сайте певицы, так и на её аккаунтах в социальных сетях.

В Нижнем Новгороде концерт пройдёт 5 июля на площади Минина и Пожарского. Ранее мы сообщали, что мероприятие должно быть бесплатным.

Однако сейчас, выбирая на сайте исполнительницы Нижний Новгород, нас переводят на сайт Kassir.ru и билеты уже далеко не бесплатные. Цены варьируются от 2000 рублей за входную зону и до 4000 рублей за место в фан-зоне.

С целью разъяснения ситуации NN.ru отправил запросы в пресс-службу правительства Нижегородской области , в администрацию Нижнего Новгорода и официальному представителю Земфиры.

В официальной группе исполнительницы в ВКонтакте вчера был размещён пост, который также отправляет на сайт Kassir.ru для приобретения билетов.

В комментариях под публикацией люди выражают своё недовольство и недоумение.

Мы решили проверить информацию на официальном сайте FIFA. Там сказано, что Фестиваль болельщиков FIFA — это абсолютно бесплатное мероприятие.

Жители Нижнего Новгорода сами подмечают метаморфозы концерта — сначала бесплатно, потом за несколько тысяч. Александр Лощилов, например, подобрал информацию СМИ о бесплатном концерте Земфиры 5 июля в Нижнем Новгороде и в коллаже сравнил их с нынешней ситуацией — продажей билетов от 2000 до 4000 рублей на Kassir.ru.

Также мы рассказывали о том, кто выступит на фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде с 14 июня по 15 июля помимо Земфиры.