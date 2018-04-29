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Бесплатный концерт Земфиры в Нижнем Новгороде неожиданно стал платным
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Бесплатный концерт Земфиры в Нижнем Новгороде неожиданно стал платным 

ufa1.ru 8 часов назад
Фото: ufa1.ru
5 июля в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского пройдет музыкальный фестиваль болельщиков FIFA FUN FEST, об этом сообщается как на официальном сайте певицы, так и на её аккаунтах в социальных сетях. Изначально утверждалось, что концерт бесплатен для всех желающих. Теперь же цена билетов варьируется от 2 до 4 тысяч рублей.
В сообщении говорится, что все выступления артистов в рамках фестиваля болельщиков на площади Минина и Пожарского в дни матчей чемпионата мира по футболу будут бесплатными. Концерт Земфиры состоится в день, когда матчи турнира не проводятся. В соответствии с правилами каждый город-организатор во внеигровые дни имеет право использовать площадку для организации развлекательной программы на коммерческой основе.
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