Чем православные гречески отличаются от православных русских

Греческое и русское православие — одна ветвь христианства. Между ними нет разницы в догматах и канонах, однако существуют различия в церковной практике, обрядовости, а также в отношении священнослужителей к прихожанам.

Повседневность

России простых верующих зачастую не покидает ощущение, что священнослужители — это словно отдельная каста, отгороженная от прихожанина невидимой стеной. В Греции священник и прихожанин гораздо ближе друг другу.

В повседневной жизни греки с глубоким уважением относятся к священному сану: уступают место в общественном транспорте, даже если клирик молод годами, могут прямо на улице, в магазине, в трамвае попросить у него благословение. В России подобное не принято.

В Греции строже, чем в России, требования к священнослужителю. Так, рукоположение человека, который вступал в добрачные отношения, был разведен или состоит во втором браке, исключено.

Как и в любой средиземноморской стране, в Греции свято соблюдают сиесту — послеполуденный отдых. С 13:00 и до 17:00 часов, особенно в жаркие месяцы, жизнь в городах и деревнях затихает. Это относится и к церквям. В этот время не только стучаться в двери, но даже звонить неприлично. В пять или шесть вечера обычно начинается вечерня, на которой прихожанам всегда будут рады.

В отличие от России в Греции Церковь имеет государственный статус и тесно сотрудничает с различными общественными структурами. Там по-прежнему сохраняются традиции церковных судов, давно утерянные в России.

Находясь в греческой церкви, следует помнить, что перед иконами нет подсвечников, отсутствуют и свечные лавки. Свечи ставят в притворе, где есть вытяжка, — особенно это актуально для древних храмов с фресками. Деньги за свечку никто не просит, каждый может отдать ту сумму, которую пожелает.

Крест

Не только во время богослужения, но и вне храма мы привыкли видеть поверх одеяния священнослужителя Русской Православной Церкви большой крест, зачастую дорого инкрустированный. В Греции священники кресты надевают только во время архиерейских служб. Настоятельницы крестов не носят.

Традицией Русской Церкви предусмотрено перед рукоположением в сан иерея давать священнику так называемый «николаевский» (учрежденный Николаем II ) наперстный крест. В Греции уже сам факт ношения креста считается церковной наградой, поэтому рядовые священники наперстный крест не носят.

В Греческой Церкви по внешнему виду иерейские кресты не различаются в отличие от существующих в России вариантов: «николаевский», «павловский», «с украшениями».

Богослужение

Многим бросается в глаза пышность богослужений в российских храмах. В греческом богослужебном обряде, напротив, все демократично и просто. Есть отличия и в продолжительности литургии: в греческом богослужении литургия длится не более 1,5 часа, в русском — иногда свыше трех часов.

В греческих приходских храмах вся литургия совершается при «отверстых Царских вратах», а все тайные молитвы произносятся вслух. Сразу после чтения Евангелия следует возглас «Яко да под державою», и тут же поется Херувимская песнь. В Русской Церкви в этом случае следует сугубая ектения (протяжное моление), ектении об оглашенных и две ектении о верных. В греческой литургии ектения произносится после освящения Даров и сокращена до четырех прошений. В отличие от Русской Церкви в Греческой наравне со священником стоять с Чашей и причащать мирян может диакон.

Есть различия и в атрибутах. Так, в Греческой Церкви проскомидия (первая часть литургии) совершается на одной большой просфоре (богослужебный литургический хлеб), в Русской — на пяти. В греческих храмах не так много свечей, как в русских. Еще одно отличие заключено в престоле, который в Греческой Церкви служит жертвенником.

Важно отметить, что у греков, как у сербов и болгар, женщины не поют в церковном хоре, в России исключительно женский церковный хор не такое уж редкое явление.

Крестный ход Если Русская Церковь отличается более пышным богослужением, то Греческая — более торжественным Крестным ходом. В Греции Крестный ход, сопровождаемый духовыми оркестрами, исполняющими бравурные марши, больше похож на парад. Такого нет ни в одной другой православной Церкви мира.

Процессия идет не вокруг храма, как принято, а с пением и зажженными свечами направляется по городским улицам к центральной площади города, где перед стечением огромного числа народа происходит символическое сожжение чучела Иуды. После этого наступает разгар праздника, оглушаемого взрывами бесчисленного количества хлопушек.

Иерархия

В Русской Православной Церкви митрополит находится выше архиепископа, но в греческой традиции все наоборот. Иерархическая цепочка снизу — вверх там выглядит так: епископ — митрополит — архиепископ — Патриарх.

В Греческой Церкви в отличие от Русской нет степени рясофорного монашества. Сперва идет послушничество, затем — так называемая малая схима, а за ней — великая схима. В Греции пребывание монаха в малой схиме — кратковременное явление. Оно считается лишь подготовкой к принятию Великой схимы.

В Русской Церкви схимник уже никогда больше не сможет принять на себя какой-либо священный сан, если таковой не был принят еще до пострига в Великую схиму. В греческой православной традиции основной формой монашества является именно Великая схима и рукоположение священника в сан иеромонаха просто немыслимо без предварительного пострига в Великую схиму.

Головной убор

Камилавка — это традиционный головной убор в Греческой Православной Церкви в виде расширяющегося к верху цилиндра. Она символизирует терновый венок Иисуса Христа . В Русской Церкви камилавка стала употребляться со второй половины XVII века, заменив собой скуфью, однако она никогда не считалась популярной в среде русского духовенства. В 1798 году камилавка была отнесена к числу церковных наград.

Греческая камилавка отличается тем, что имеет небольшие поля вверху цилиндра, русский головной убор их не имеет. Балканские камилавки (в том числе сербские, болгарские) отличаются от русских меньшей высотой и диаметром — нижний край камилавки располагается выше ушей.

Греческая камилавка всегда черного цвета, тогда как русские священники могут надевать красные, синие, фиолетовые камилавки.

Что касается скуфьи (небольшая черная шапочка), то в греческой и балканской традиции она практически не используется, тогда как для монаха Русской Церкви это повседневный головной убор. Интересно, что старообрядцы скуфью называют камилавкой.

Библия

Библия, которую используют в Греческой Православной Церкви по составу книг отличается от церковнославянской Библии. Первое отличие — в греческой Библии нет 3-й книги Ездры. Второе — наряду с принятыми у нас тремя Маккавейскими книгами в греческую Библию входит 4-я Маккавейская книга. Однако эти различия не воспринимаются Церквями как богословски значимые.

Таинства

Одно из главных отличий прихожан Русской и Греческой Православных Церквей — это частота причастия и исповедания. Греки стараются причащаться в каждый воскресный день, но исповедуются несколько раз в году. В России прихожане причащаются реже. А ведь из Апостольских правил следует, что «тот, кто не причащался Святых Христовых Тайн более трех недель без уважительной причины, считался отпадшим от Церкви».

В Греческой Церкви право исповедовать имеют только иеромонахи, получившие на это благословение, и только те, которые приезжают из монастыря. В Русской Церкви правила не столь строгие.

Многие попадающие в Грецию россияне, заходя в храм, удивляются, что нет столь привычных для нас очередей к исповеди, нет священников, спешащих всех накрыть епитрахилью. Может показаться, что исповеди здесь вообще не существует. Это не так. Просто в греческих храмах каждый желающий исповедаться приходит в назначенное ему время. Здесь нет суеты и толчеи.

Это разнится с картиной, которую наблюдал прихожанин одного из красноярских храмов. «Приходят в храм порядка 200 человек на исповедь. Что священник может сказать всему этому количеству народа в течение часа-двух?» — вопрошает он.

Влияние Запада

Запад оказал на Греческую Церковь более заметное влияние, чем на Русскую. Живет Греческая Православная Церковь по новоюлианскому календарю, который совпадает с принятым в Римско-Католической Церкви григорианским календарем.

Это значит, что все праздники отмечаются на тринадцать дней раньше, чем в Русской Церкви, использующей традиционный юлианский календарь. Так, Рождество Христово в Греции — 25 декабря (как и у католиков), тогда как в России — 7 января.

Есть еще ряд деталей, которые делают Греческую Церковь ближе к Римской, чем к Русской. Это стасидии (кресла, предназначенные, к примеру, для игуменов или певчих). В России вместо стасидии используются скамьи или лавки. В Греции женщинам позволяют входить в церковь без платков и в брюках, в России так нельзя. Евангелие в греческих храмах читается лицом к прихожанам, а у нас — лицом к алтарю.

Клирик храма Святой Троицы в Афинах Александр Носевич подтверждает, что в греческой православной традиции в ХХ веке из-за проникновения западной культуры произошли изменения: появились скамьи внутри храма, женщины перестали носить косынки, получили разрешение заходить в храм в брюках. Но при этом, по словам священнослужителя, В Греции эти внешние отступления не привели к утрате главного — внутреннего осмысления православной веры.