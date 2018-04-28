Осудят руководителей фирм, строивших спорткомплекс, где обрушилась крыша

В Прикамье будут судить руководителей компании, которая строила спорткомплекс в посёлке Ферма. Их обвиняют в том, что из-за допущенных нарушений при проектировании и застройке в здании обрушилась крыша.

Как рассказали в следственном комитете по Пермскому краю , с апреля по декабрь 2015 года руководители проектной и строительной организаций начали работать над созданием проекта двухэтажного спортивного комплекса площадью 530 квадратных метров. При этом разрешения на строительство у них не было. Работы велись с многочисленными нарушениями строительных норм и правил.

В итоге объект сдали в эксплуатацию. Администрации Двуреченского сельского поселения спорткомплекс обошёлся почти в 18 миллионов рублей. С апреля 2016 года в здании проводили спортивные мероприятия, проходили занятия секций. 24 декабря 2016 года вечером обрушилась кровля спорткомплекса. К счастью, никто не пострадал, так как во время ЧП в помещениях никого не было.

«Во время расследования провели сложные строительные экспертизы. Результаты показали, что строительные конструкции здания, как в проектной документации, так и по фактическому исполнению, не обладали прочностью и устойчивостью, достаточными для исключения угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей», — пояснили в следственном комитете.

Руководителей фирм обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело направлено в суд.