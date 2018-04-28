Изобретатель «Новичка» опасается за свою жизнь

Владимира Углева сбила машина, и в результате он получил серьезные травмы, а произошло это всего через несколько дней после его заявления о том, что он, возможно, принимал участие в разработке использованного в Солсбери «Новичка». Однако, несмотря на полученные синяки и царапины, российский ученый настаивает на том, что это был просто несчастный случай. Кроме того, он абсолютно уверен в том, что продолжит открыто говорить на эту тему, несмотря на риск самому стать мишенью.

Г-н Углев был сбит машиной на пешеходном переходе около своего дома в городе Анапе , расположенном на берегу Черного моря, а произошло это спустя всего несколько дней после его официального заявления, в котором он, в частности, отметил: «Если вы спрашиваете о том веществе, с помощью которого были отравлены Скрипали, а также о его названии и о стране, где он был произведен, то я отвечу так: очень может быть, что оно было сделано моими руками». По его словам, это вещество было произведено в лаборатории, где он работал, в городе Шиханы, расположенном недалеко от Саратова

Как утверждает 71-летний г-н Углев, он переходил дорогу, и в этот момент заметил, что приближающийся автомобиль не предпринимает никаких попыток снизить скорость. Он попытался побежать, но тем не менее не смог избежать удара и был вынужден прыгнуть на капот для того, чтобы не попасть под колеса. В результате он получил травму головы от удара о лобовое стекло.

Г-н Углев показал царапины на голове и на руках, полученных в результате наезда, однако он считает, что все это было случайностью. Но когда его спросили о том, может ли он сам стать мишенью после его откровенных высказываний, он ответил так: «Все боятся, но нужно контролировать свой страх. Есть песня, о которой я постоянно вспоминаю и в которой есть такие слова: „Я свободен. Я забыл, что значит страх“, но я всегда пытаюсь заметить опасность».

Г-н Углев считает маловероятным, что «Новичок» мог быть частным образом получен теми людьми, которые совершили нападение на Скрипалей. «Черного рынка для того рода вещей нет; для этого нужны профессионалы и соответствующие лабораторные условия для производства. Кто бы ни совершил эту атаку, можно с уверенностью сказать, что это был профессионал».

По мнению г-на Углева, бывшему агенту МИ6 и его дочери удалось избежать смерти, поскольку «доза оказалась недостаточно большой, и, кроме того, на них, возможно, была толстая одежда, в после контакта с этим веществом они мыли руки, как это делает любой нормальный человек в течение дня».

Он вспоминает об эксперименте по транспортировке «Новичка» в лаборатории в интервью, которое целиком будет показано в воскресенье по болгарского телеканалу bTV в программе Светослава Иванова «120 минут».

По его словам, это вещество «можно переносить в небольшом контейнере размером с тюбик для помады, или с тюбик для клея. Кто бы ни нанес это вещество на ручку двери дома Скрипаля, он должен был делать это в перчатках, чтобы избежать заражения, и задержать на короткое время дыхание, а перчатки можно было после этого уничтожить». Размышляя о мотивах попытки убийства, он задал вопрос: «А зачем Америке убивать Скрипалей? Зачем это делать Англии ? Говорят, что они могли это сделать, но зачем убивать дочь?»

Г-н Углев считает, что данное нервно-паралитическое вещество, если оно не в высокой концентрации, может и не оказаться смертельным. По его мнению, все зависит от дозы, как и показал случай со Скрипалями. Ему самому удалось выжить после инцидента в лаборатории. «Кое-что попало мне на правую руку, и после этого я чувствовал раздражение в течение пяти-шести лет, но больше ничего».

Г-н Углев продолжает настаивать на том, что использованный в ходе нападения на Скрипалей «Новичок», вероятнее всего, был произведен в его лаборатории. «Я могу сказать это на основе спектрометрических данных, на основе наличия фтора, на основе его молекулярного веса и всех спектральных данных, которые я недавно получил», — сказал он.

Некоторые люди, которые уже столкнулись с действиями Кремля, задают вопрос: А сможет ли г-н Углев сохранить свою жизнь, если будет продолжать откровенно говорить? Вил Мирзаянов, ученый высокого уровня, который в течение нескольких лет проводил испытания и разработку «Новичка», а затем сообщил всему миру о его существовании, в интервью газете «Индепендент» (Independent) отметил: «Можно сказать, что для Углева, после всего того, что он рассказал, оставаться в России равносильно самоубийству. Было бы лучше, если бы он рассказал все это, находясь за пределами страны. Ему теперь нужно быть очень осторожным».

Г-н Мирзаянов, который сегодня живет в Америке, продолжил: «Я нахожусь под защитой правительства Соединенных Штатов , которое гарантирует мне определенный уровень безопасности. Но для Углева говорить о „Новичке“, продолжая оставаться в стране, является весьма опрометчивым шагом, с учетом нынешнего климата».

Г-н Мирзаянов был уволен с работы и посажен в тюрьму после того, как он публично рассказал о новом поколении химического оружия, которое тайным образом производилось в России. Он предоставил свой доклад российским средствам массовой информации в 1991 году, поскольку был озабочен и встревожен тем, что скрывали военные страны, а они скрывали, в том числе, и вещество «Новичок». Выдвинутые против него обвинения были сняты после вмешательства правительства США и Фонда Сороса, после чего ему было предоставлено убежище в Америке.

«На самом деле то, что он говорит, противоречит линии Путина в отношении «Новичка» и Скрипалей, и поэтому он находится в опасности, — сказал Мирзаянов. — Ситуация сильно изменилась с того момента, когда я был посажен в тюрьму. Отношения между Западом и Россией сегодня настолько плохие, что американцы уже не смогут помочь таким людям, как он. Это очень опасное время для тех, кто вызывает раздражение у влиятельных людей».