На стоянке у вокзала Новосибирск-Главный ввели посуточный тариф

Власти Новосибирска ввели посуточный тариф на платной парковке на площади Гарина-Михайловского: теперь оставить машину на 24 часа здесь можно за 200 рублей.

Посуточный тариф на парковке по адресу Ленина, 67 появится с 1 мая, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Корреспонденту НГС в пресс-центре пояснили, что посуточный тариф начинает действовать после того, как машина простояла на парковке больше 24 часов. Если она простояла меньше, то водитель по-прежнему будет платить по 20 рублей за каждый час. В силе остаётся и бесплатный интервал — до 15 минут.

Также, по данным мэрии, с 14 мая изменится тариф и на соседней парковке по адресу Ленина, 69. Оставить машину на 15 минут можно будет бесплатно. После этого с владельца припаркованного авто начнут брать плату, но уже не по 20 рублей, как сейчас, а по 40 рублей в час. При этом посуточный тариф на этой парковке вводить пока не собираются, уточнили в мэрии.

Первая платная муниципальная парковка открылась на площади Гарина-Михайловского осенью прошлого года. Корреспонденты НГС провели тест-драйв стоянки и узнали её плюсы и неудобства.