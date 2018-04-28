Роскосмос помог московскому школьнику сделать домашнее задание по рисованию. 

На ИЗО второклассников попросили нарисовать космическое пространство. Работа одного из них учителю не понравилась, женщина заявила, что космос так не выглядит, и отправила мальчика переделывать работу. Родители второклашки решили обратится напрямую в Роскомос. Они оставили сообщение в соцсетях организации с просьбой «рассудить» сложившуюся ситуацию. Неожиданно пришёл ответ. Эксперты Роскосмоса пояснили, что далёкое пространство из-за искажений может выглядеть как угодно — даже так, как нарисовал школьник. Теперь мальчик принесет на урок тот же рисунок и одобрение от Роскосмоса.