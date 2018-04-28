Количество установленных с нарушениями летних кафе в Москве составляет около 1% от их общего числа

Об этом в ходе рейда по выявлению нарушений при размещении сезонных кафе сообщил директор ГКУ «Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости» Александр Попов

«Количество летних кафе, размещенных с нарушениями, — 1-2% в год на сегодня. В прошлый год — это 1% от всех размещенных кафе. То есть их немного. Чаще встречаемые нарушения — это размещение летнего кафе вне схемы. Также те, кто в схеме, если очень сильно летнее кафе пользуется спросом, начинают размещать дополнительные столы, стулья за пределами площади, которая им определена, мешая тем самым проходу граждан», — сказал А. Попов.

В ходе рейда инспекторы столичной Госинспекции по недвижимости проверили кафе по адресу ул. Большая Грузинская, д. 69, владельцы которого открыли перед входом в заведение зону для питания гостей, не включив ее в схему размещения сезонных кафе в Москве

А. Попов пояснил, что для того, чтобы открыть летнее кафе, ресторатор должен подать заявку в префектуру, и в течение 30 дней он получит ответ о возможности размещения сезонного кафе при его ресторане. В случае с проверенным в ходе сегодняшнего рейда кафе его владельцем этого сделано не было.

Инспекторы выдали администрации кафе извещение для составления протокола, позже директор заведения получит протокол и предписание. На устранение нарушения рестораторам дают пять дней, по истечению которых, если демонтаж незаконного кафе не выполнен владельцем, он будет произведен силами города. Кроме того, ресторатору грозит штраф до 150 тыс. руб.

Также инспекторы посетили кафе на ул. Новопесчаная, д. 10 стр. 1, где рестораторы тоже самовольно установили сезонное кафе.

Ранее сообщалось, что 1 апреля стартовал сезон работы летних кафе. В 2018 г. запланировано к размещению более 2,5 тыс. веранд. В настоящее время на территории столицы размещено свыше 300 летних кафе.

Госинспекцией по недвижимости в ходе профилактических рейдов с начала сезона было зафиксировано девять нарушений при размещении летних кафе: пять объектов установлены вне схемы размещения, четыре объекта превышают утвержденные площадные характеристики. По фактам выявленных нарушений рестораторов привлекут к административной ответственности, а веранды, установленные вне схемы размещения, демонтируют. Размер штрафа может составить, согласно КоАП Москвы, от 50 тыс. до 150 тыс. руб. для юридических лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. руб. в случае неисполнения требований по демонтажу.