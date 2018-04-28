«Кукушкина, опять двойка!»: коммунисты «проспали» день рождения героя СССР

Прошло типичное для коммунистов мероприятие — флаги, много красного цвета. Как оказалось, коммунисты немного опоздали — Анатолий Зверев родился 24 апреля. С годом коммунисты не ошиблись.