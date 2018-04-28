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«Кукушкина, опять двойка!»: коммунисты «проспали» день рождения героя СССР
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«Кукушкина, опять двойка!»: коммунисты «проспали» день рождения героя СССР 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сайт регионального окружкома КПРФ 27 апреля объявил о том, что именно в этот день в 1925 году родился Анатолий Зверев. Его имя носит улица в родном селе Бахтемир (Астраханская область) и Надыме.
Прошло типичное для коммунистов мероприятие — флаги, много красного цвета. Как оказалось, коммунисты немного опоздали — Анатолий Зверев родился 24 апреля. С годом коммунисты не ошиблись.
Надымский горком КПРФ в социальной сети «Вконтакте» тоже ошибся. От гнева читателей запись спасла только невозможность ее комментирования. Да и в сообществе этом состоит лишь 15 человек. Напомним, что младший сержант Зверев погиб в июне 44-го в Витебской области. Он уничтожил 10 немецких солдат, чем способствовал переправе штурмовых отрядов своего полка. «ФедералПресс» ранее сообщал о проблемах КПРФ на Ямале. Так, депутат-одномандатник от коммунистов в городской думе Ноябрьска Валентин Цыганков заявил о выходе из партии. По его словам, в городском отделении ему «остается только катиться вниз». Кроме того, ямальское отделение КПРФ фактически провалило президентскую предвыборную кампанию.
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