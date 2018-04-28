Весело встретить Первомай приглашают жителей и гостей Ханты-Мансийска!

Праздничная программа, приуроченная ко Дню Весны и Труда развернется на центральной площади окружной столицы. Так, в полдень торжества откроются концертом «Весна идет, весне дорогу!», подготовленного художественными коллективами и солистами культурно-досугового центра «Октябрь».

Интерактива добавит специализированная выставка пожарной, дорожно-строительной техники и машин скорой помощи. А с образцами оружия и военного обмундирования можно будет познакомиться на экспозиции «От кольчуги до бронежилета».

Для любителей проводить время с пользой для здоровья состоится легкоатлетическая эстафета. Стартуя в 12.00 часов от центральной площади, спортсмены пробегут по улице Мира до пересечения с улицей Строителей. Финишировать атлеты будут также на главной площади города.

В течение всего дня в центре Ханты-Мансийска буду работать творческие и спортивные площадки, военно-полевая кухня. Завершится день концертом камерного оркестра «Сибирь-Брасс» на площади концерно-театрального комплекса «Югра-Классик».

С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь