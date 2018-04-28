Какие улицы перекроют в Ставрополе в связи с подготовкой к Параду Победы? 

Администрация города готовится к празднованию Дня Победы, поэтому некоторые улицы будут закрыты с 3 по 7 мая. Кроме того, изменятся маршруты общественного транспорта. Для подготовки к Параду Победы центр Ставрополя закроют с 20:00 3 мая до 00:01 4 мая и с 20:00 5 мая до 01:00 6 мая. Автомобилистов не пустят на:
улицу Дзержинского (от Льва Толстого до Октябрьской революции); улицу Морозова (от Ломоносова до Маршала Жукова); улицу Маршала Жукова (от Мира до Дзержинского); улицу Советскую; улицу Булкина; проспект Октябрьской революции; улицу Артёма (от Мира до Дзержинского); проспект Карла Маркса (от Голенева до Октябрьской революции); улицу Суворова (от Карла Маркса до Ставропольской); улицу Розы Люксембург (от Дзержинского до Карла Маркса); улицу Кавалерийскую (от Дачной до Дзержинского); улицу Пушкина (от Дзержинского до Ленина) и улицу Ленина (от Пушкина до Розы Люксембург). В это же время для всех, кроме общественного транспорта, будут перекрыты улицы Ленина (от Льва Толстого до Пушкина) и Пушкина (от Ленина до Мира). Для репетиции парада дороги в Ставрополе будут перекрывать 7 мая с 9 до 13 часов. Транспорт не допустят на все вышеуказанные участки, а также на: улицу Казачью (от Горького до Орджоникидзе); переулок Рылеева (от Орджоникидзе до Карла Маркса). Всем видам транспорта, кроме общественного, закроют доступ на: улицу Ленина (от Льва Толстого до Пушкина); улицу Пушкина (от Ленина до Мира); проспект Карла Маркса (от Голенева до Войтика). Автомобилисты смогут объехать перекрытые дороги по улицам Мира, Голенева, Маяковского, Льва Толстого, Комсомольской (от Розы Люксембург до Чкалова), Розы Люксембург (от Мира до Дзержинского) и Дзержинского (от Льва Толстого до Краснофлотской). Подготовка к параду затронет и простых горожан, пользующихся общественным транспортом. Изменятся маршруты автобусов и маршруток: № 3М, 4, 5, 7А, 7М, 8М, 15, 15М, 17М, 29М, 30М, 46, 46М, 55М будут проезжать участок от улицы Артема по улицам Мира, Комсомольской, Маяковского и Голенева; № 39М от улицы Краснофлотской поедет по улицам Ленина, Пушкина, Мира и Розы Люксембург; № 10, 10М, 45М, 48 изменят маршрут от улицы Льва Толстого и поедут по улицам Ленина, Пушкина, Мира и Розы Люксембург; № 19М, 21М от Ломоносова объедет перекрытые дороги по Ленина, Пушкина, Мира; № 13, 14, 38, 46, 2М, 5М, 13М, 14М, 29М, 30М, 32М, 43М, 44М, 45М, 46М, 120М поедут от Шпаковской по Доваторцев и Тухачевского; № 31М, 32М, 32А от Льва Толстого проедут по Ленина, Пушкина, Мира, Маяковского, Комсомольской и Голенева. Троллейбусы № 1, 2, 4, 5, 9, 11 7 мая с 9 до 13 часов работать не будут.