Родственники одной из жертв крушения Ан-148 заключили мировое соглашение с ответчиками

Это второй аналогичный иск, первый иск от родственников погибшей Марины Уразаевой был рассмотрен и удовлетворен данным судом 25 апреля.

"Итогом разбирательства стало прекращение производства по гражданскому делу в связи с утверждением мирового соглашения между сторонами", — сказал представитель суда.

С исковым заявлением в суд обратилась мать погибшей, которая требовала у компаний «Саратовские авиалинии» и «Альфастрахование» возмещения материального и морального вреда, а также ежемесячную компенсацию по случаю потери кормильца солидарно в пользу внучки. Дело рассматривалось в закрытом режиме.