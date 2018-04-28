Родственники одной из жертв крушения Ан-148 заключили мировое соглашение с ответчиками 

ОРСК /ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 28 апреля. /ТАСС/. Советский районный суд Орска Оренбургской области утвердил мировое соглашение по иску о взыскании в пользу родственников жертвы авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье Ольги Леоновой морального и материального вреда с компаний «Саратовские авиалинии» и "Альфастрахование", передает корреспондент ТАСС.
Это второй аналогичный иск, первый иск от родственников погибшей Марины Уразаевой был рассмотрен и удовлетворен данным судом 25 апреля.
"Итогом разбирательства стало прекращение производства по гражданскому делу в связи с утверждением мирового соглашения между сторонами", — сказал представитель суда.
С исковым заявлением в суд обратилась мать погибшей, которая требовала у компаний «Саратовские авиалинии» и «Альфастрахование» возмещения материального и морального вреда, а также ежемесячную компенсацию по случаю потери кормильца солидарно в пользу внучки. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
11 февраля самолет авиакомпании «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, никто не выжил.