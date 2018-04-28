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Цех по производству фальшивой «незамерзайки» накрыли в Башкирии
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Цех по производству фальшивой «незамерзайки» накрыли в Башкирии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Уфе сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли деятельность цеха по розливу спиртсодержащей жидкости. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, помещение располагалось на территори промзоны, опаретивники изъяли около четырех тысяч литров антифриза, а также обнаружили две полиэтиленовые бочки, где находилась жидкость с характерным запахом метилового спирта.
Все материалы переданы следователям. В свою очередь в пресс-службе СУ СКР по Республике Башкортостан «ФедералПресс» пояснили, что в емкостях дейсвительно находился метиловый спирт, объемом превышающий допустимую долю. Расследование дела продолжается, лиц, причастных к преступлению, разыскивают.
Напомним, «незамерзайка» довольно часто становится объектом контрафакта. Так, в Иркутске сотрудники Роспотребнадзора изъяли более 13 тонн нерзамерзающей стеклоотмывающей жидкости, содержащей метанол.
Интересно, что в соцсетях довольно много предложений о продаже незамерзающей жидкости по ценам значительно ниже рыночных.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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