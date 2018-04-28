Цех по производству фальшивой «незамерзайки» накрыли в Башкирии

Уфе сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли деятельность цеха по розливу спиртсодержащей жидкости. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, помещение располагалось на территори промзоны, опаретивники изъяли около четырех тысяч литров антифриза, а также обнаружили две полиэтиленовые бочки, где находилась жидкость с характерным запахом метилового спирта.

Напомним, «незамерзайка» довольно часто становится объектом контрафакта. Так, в Иркутске сотрудники Роспотребнадзора изъяли более 13 тонн нерзамерзающей стеклоотмывающей жидкости, содержащей метанол.

Интересно, что в соцсетях довольно много предложений о продаже незамерзающей жидкости по ценам значительно ниже рыночных.