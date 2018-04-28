Сенатор предложил ТПП России создать ресурс для сотрудничества бизнеса с исправительными учреждениями

«Сегодня А. Кутепов по итогам семинара в исправительной колонии направил письмо президенту Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Сенатор предлагает рассмотреть предложение по созданию и функционированию единого ресурса для размещения информации учреждений ФСИН России в части производимой продукции и товаров, а также условий сотрудничества учреждений ФСИН и субъектов предпринимательства», — сообщила пресс-служба.

В пресс-службе уточняют, что такой ресурс может быть использован для размещения заказов субъектами предпринимательства и создания на его базе диалоговой площадки для обсуждения текущих вопросов.

Как отмечается в сообщении, ранее комитетом уже были направлены запросы в Торгово-промышленные палаты России , на сегодняшний день ответы получены из 17 регионов. «Письма с предложениями и описанием проблем продолжают поступать. По итогам сбора информации будет проведен анализ и подготовлены предложения для рассмотрения», — сообщила пресс-служба, отметив, что в настоящее время уже есть примеры положительного опыта сотрудничества между производствами в колониях и предпринимателями в ряде российских регионов. Вместе с этим выявлен и ряд проблем.

«В ряде субъектов отмечают изношенность основных производственных фондов: отсутствие капитального ремонта, морально устаревшую продукцию, дефицит оборотных средств. У представителей МСП возникают вопросы и к пропускному режиму, сохранности сырья и готовой продукции, ритмичности в выполнении работ, прозрачности и учета себестоимости произведенной продукции. Но, несмотря на все сложности, региональные ТПП выступают за такое сотрудничество и считают, что данное направление нужно развивать и особое внимание уделять рекламе и продвижению продукции, производимой учреждениями ФСИН», — отметила пресс-служба.