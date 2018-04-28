Ещё
В Москве за создание ОПГ задержали крупного чиновника МИДа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Британия выгоняет россиян
Британия выгоняет россиян

В Москве за создание ОПГ задержали крупного чиновника МИДа 

pasmi.ru 1 час назад
Правоохранители задержали замглавы ГлавУПДК МИД РФ Назыма Юсипова, ранее работавшего зампрефекта на Юге Москвы. Предварительно известно, что чиновника обвиняют в создании ОПГ в коммунальной сфере.
Коммунальная мафия Москвы
О задержании заместителя начальника главного управления по обслуживанию дипкорпуса министерства иностранных дел сообщил телеграм-канал Mash. По данным канала, силовики явились в рабочий кабинет мидовца вечером 26 апреля, провели обыск уехали, забрав Юсипова с собой. Сейчас замглавы управления находится в ИВС.
СМИ сообщают, что Юсипов может быть причастен к хищению более миллиарда рублей в свою быстность зампрефекта ЮАО Москвы.
«Экс-зампрефекта Назым Юсипов — эдакий коммунальный Дон Корлеоне. Он создал фирму «Приоритет», с которой заключили договора все местные коммунальные конторы. Фирма внешне — мирная и добрая — чисто консультации, чисто помощь неразумным ГБУшкам. На деле все оказалось как всегда», — сообщает Mash.
Как установили полицейские, зампрефекта через свою фирму помогал оформлять возврат НДС для 16 подразделений ГБУ «Жилищник», забирая себе треть от полученных сумм. Размер ущерба оценивается на сумму более миллиарда рублей.
pasmi.ru: последние новости
Чистки в ФСБ — ослабление страны или жизненная необходимость? Беглого дагестанского министра ЖКХ обнаружили за границей Чиновники в Кузбассе «благоустроили» детскую площадку при помощи фотошопа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян74
Анонсировано повышение пенсионного возраста287
Лавров сделал заявление года99
Медведев высказался об уходе на отдых230
Известный режиссер разбился в ДТП6
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение