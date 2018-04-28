В Москве за создание ОПГ задержали крупного чиновника МИДа

Правоохранители задержали замглавы ГлавУПДК МИД РФ Назыма Юсипова, ранее работавшего зампрефекта на Юге Москвы . Предварительно известно, что чиновника обвиняют в создании ОПГ в коммунальной сфере.

Коммунальная мафия Москвы

О задержании заместителя начальника главного управления по обслуживанию дипкорпуса министерства иностранных дел сообщил телеграм-канал Mash. По данным канала, силовики явились в рабочий кабинет мидовца вечером 26 апреля, провели обыск уехали, забрав Юсипова с собой. Сейчас замглавы управления находится в ИВС.

СМИ сообщают, что Юсипов может быть причастен к хищению более миллиарда рублей в свою быстность зампрефекта ЮАО Москвы.

«Экс-зампрефекта Назым Юсипов — эдакий коммунальный Дон Корлеоне. Он создал фирму «Приоритет», с которой заключили договора все местные коммунальные конторы. Фирма внешне — мирная и добрая — чисто консультации, чисто помощь неразумным ГБУшкам. На деле все оказалось как всегда», — сообщает Mash.

Как установили полицейские, зампрефекта через свою фирму помогал оформлять возврат НДС для 16 подразделений ГБУ «Жилищник», забирая себе треть от полученных сумм. Размер ущерба оценивается на сумму более миллиарда рублей.