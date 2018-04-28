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Мать умершего слесаря ТАНТК планирует добиться эксгумации тела сына
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Мать умершего слесаря ТАНТК планирует добиться эксгумации тела сына 

Деловое сообщество 1 час назад
Мать умершего слесаря Таганрогского авиационного научно-технического комплекса по производству самолетов-амфибий имени Бериева (ТАНТК) Максима Терещенко Светлана Сакевич планирует добиться эксгумации тела сына. Об этом она рассказала изданию «КоммерсантЪ-Юг». Она отметила, что следователи отказались возбуждать уголовное дело по факту смерти Максима Терещенко. По ее мнению, сын стал также жертвой массового отравления таллием, которое произошло на предприятии. В тоже время, по мнению следователей, смерть слесаря не связана с этим инцидентом.
«Я хочу попасть на личный прием к председателю Следственного комитета России Бастрыкину. Я буду добиваться уголовного дела, я буду добиваться эксгумации, я хочу узнать, почему умер мой ребенок», — сказала Светлана Сакевич.
Максим Терещенко умер в декабре прошлого года, официально названная причина смерти — вазоспазм сосудов головного мозга.
Ранее был задержан сотрудник ТАНТК, 37-летний Владислав Шульга. Он подозревается в массовом отравлении своих коллег. Предположительно, опасное вещество таллий было добавлено в кулер с водой. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
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