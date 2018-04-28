Экстренные службы Подмосковья перед праздниками приведены в режим повышенной готовности

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Оперативные службы и предприятия жизнеобеспечения Московской области приведены в режим повышенной готовности на период майский праздников с 29 апреля по 9 мая. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

"С 29 апреля по 9 мая включительно все экстренные оперативные службы, предприятия ЖКХ и энергетического комплекса на территории Московской будут работать в режиме повышенной готовности", — говорится в сообщении.

Праздничные мероприятия, приуроченные к Празднику весны и труда, а также ко Дню Победы, будут проводиться в более чем 440 местах на территории Московской области. На 71 площадке планируется запуск салютов и фейерверков в честь Победы в Великой Отечественной войне. Все эти места находятся на контроле, на них будет организовано дежурство как специалистов пожарно-спасательных подразделений, так и правоохранительных органов

"На охрану общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий планируется задействовать 6 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Будет усилена охрана памятников, воинских захоронений — для этого планируется задействовать казачество, частные охранные предприятия", — говорится в материале.