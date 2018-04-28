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Торговые сети налаживают прямые контакты с производителями рыбной продукции Подмосковья
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Торговые сети налаживают прямые контакты с производителями рыбной продукции Подмосковья 

Вечерняя Москва 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В настоящее время на территории Московской области товарным рыбоводством занимаются более 20 организаций.
Торговые сети налаживают прямые контакты с производителями рыбной продукции Подмосковья. Такое заявление сделал глава Минсельхоза Московской области Андрей Разин, передает «Радио 1».
28 апреля он провел встречу с представителями рыбопромышленного бизнеса Московской области.
— Цель встречи — продвижение достойной рыбной продукции Подмосковья и повышение уровня доступности качественной рыбы на внутреннем рынке, — отметил Андрей Разин.
Руководители отраслевых предприятий обсудили вопросы стандартизации и объема рыбной продукции.
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