Николай Любимов с рязанскими чиновниками убрали свалку у 5-ой базы

«На сегодняшний субботник едем убираться туда, где действительно грязно», — говорится в сообщении.

По дороге на субботник Николай Любимов выложил видео, в котором объяснил, почему убраться решили не в центре Рязани , а на окраине города.

«В центре города уборка была бы символичной. Просто сегодня открыл с утра одну из наших интернет-газет и увидел свалочку около 5-ой базы. Подумал, лучше туда съездить и посмотреть, что реально мы там можем сделать. Потому что там реальная свалка. А в центре города… Весело с метелкой скакать — не правильно».

Однако на месте первые лица региона убедились, что своими силами с огромными объемами не справятся.

«Обещаю, что сегодня же здесь начнет работать техника. Ведь вручную здесь порядок не навести даже за полгода», — сказал Любимов.