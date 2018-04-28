Николай Любимов с рязанскими чиновниками убрали свалку у 5-ой базы 

28 апреля глава Рязанского региона Николай Любимов в компании с зампредами областного правительства Олегом Булековым, Сергеем Филимоновым и Виталием Артемовым и другими чиновниками отправились в район 5-ой базы для ликвидации несанкционированной свалки. Об этом сообщил губернатор на своей страничке во «ВКонтакте».
«На сегодняшний субботник едем убираться туда, где действительно грязно», — говорится в сообщении.
По дороге на субботник Николай Любимов выложил видео, в котором объяснил, почему убраться решили не в центре Рязани, а на окраине города.
«В центре города уборка была бы символичной. Просто сегодня открыл с утра одну из наших интернет-газет и увидел свалочку около 5-ой базы. Подумал, лучше туда съездить и посмотреть, что реально мы там можем сделать. Потому что там реальная свалка. А в центре города… Весело с метелкой скакать — не правильно».
Однако на месте первые лица региона убедились, что своими силами с огромными объемами не справятся.
«Обещаю, что сегодня же здесь начнет работать техника. Ведь вручную здесь порядок не навести даже за полгода», — сказал Любимов.
Как отмечает ИА «МедиаРязань», во время субботника на свалку приехал и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов. Губернатор тут же поручил ему разобраться в принадлежности замусоренной территории и найти того, кто организовал в данном месте несанкционированную свалку.