Дома поехали. Целый микрорайон может сползти в Енисей?

На левом берегу Енисея в Красноярске возвели жилой комплекс. Сейчас идёт строительство 4-й очереди, а в городе заговорили о небезопасности уже существующих домов. В ситуации разбирался корреспондент «АиФ-Красноярск»

Дело для комиссии

Красноярцы взбудоражены: целый городской микрорайон может сползти в Енисей с высокого берега. Речь идёт о жилом комплексе «Орбита». Красивые дома, и вид из окон отличный. Но безопасно ли в них жить? Депутат горсовета и по совместительству строительный магнат Владимир Егоров заявил после очередной сессии: «Там селевые потоки сходят. Надо обследовать склон, постоянно мониторить ситуацию. Я думаю, необходимо укреплять грунт. В домах трещины, многие возмущаются. Если у нас пойдёт склон вниз, он просто может утащить все эти дома. И мы дождёмся не только экологической катастрофы».

Народный избранник попросил организовать комиссию из специалистов, которые должны экспертно решить вопрос о безопасности жилых домов.

Собака лает

Отметим, тревожные звоночки уже звучали два года назад. Тогда заговорили об осыпающемся грунте, развалившейся подпорной стене и «поехавшей» лестнице. Между тем караван идёт — силами компании «Красстрой» продолжается строительство 4-й очереди комплекса. Жители одного из готовых домов переговариваются между собой о том, что продать квартиры становится всё труднее: среди красноярцев распространяются слухи о трещинах в домах, покосившихся дверях и лопнувшем кафеле.

Если ситуация действительно угрожающая, то впору эвакуировать жильцов, а не заселять новые дома, растущие на склоне, как грибы. За комментарием мы обратились к специалистам «Стройнадзора», прямая обязанность которых — контролировать безопасность жилья. Ответ больше похож на отписку, приводим его полностью: «По имеющейся информации, для всестороннего изучения ситуации в районе жилого комплекса „Орбита“ администрацией Красноярска создана комиссия с привлечением специалистов в области инженерно-геологических изысканий, специализированных экспертных организаций, контрольно-надзорных органов, проектировщиков и застройщиков. По результатам работы комиссии будут приняты соответствующие решения».

Впрочем, раздаются голоса о том, что обследование склона за счёт города просто на руку господину Егорову, который имеет собственные планы относительно прилегающей к «Орбите» территории.