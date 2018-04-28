Майские праздники налегке: ростовчан попросили приходить на мероприятия без рюкзаков и сумок

На мероприятиях 1 и 9 Мая поставят пункты досмотра на Театральной площади и набережной, поэтому власти посоветовали приходить на майские праздники в городе заранее и без ручной клади.

— Во все праздничные мероприятия будут приняты беспрецедентные меры безопасности. Хочу проинформировать ростовчан: прибывайте несколько раньше, чтобы вы могли пройти полицейский досмотр, — сказала замглавы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова

Кроме того чиновница попросила приходить без сумок и рюкзаков, чтобы облегчить проход на крупные мероприятия.

— Вы видите, что ситуация достаточно тревожная то в одном, то в другом городе. Площадь проведения мероприятий большая, мы привлекаем военных, чтобы создать комфортные условия ростовчанам и гостям города, — добавила она.