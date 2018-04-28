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Майские праздники налегке: ростовчан попросили приходить на мероприятия без рюкзаков и сумок
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Майские праздники налегке: ростовчан попросили приходить на мероприятия без рюкзаков и сумок 

161.ru 26 минут назад
Фото: 161.ru
На мероприятиях 1 и 9 Мая поставят пункты досмотра на Театральной площади и набережной, поэтому власти посоветовали приходить на майские праздники в городе заранее и без ручной клади.
— Во все праздничные мероприятия будут приняты беспрецедентные меры безопасности. Хочу проинформировать ростовчан: прибывайте несколько раньше, чтобы вы могли пройти полицейский досмотр, — сказала замглавы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова.
Кроме того чиновница попросила приходить без сумок и рюкзаков, чтобы облегчить проход на крупные мероприятия.
— Вы видите, что ситуация достаточно тревожная то в одном, то в другом городе. Площадь проведения мероприятий большая, мы привлекаем военных, чтобы создать комфортные условия ростовчанам и гостям города, — добавила она.
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