Собственники вправе заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями

С апреля собственники могут заключить прямой договор с ресурсоснабжающей организацией. Для этого на общем собрании, где присутствуют более половины жильцов, должно быть принято соответствующее решение. Отказаться от услуг управляющей компании РСО может и в одностороннем порядке, если у управляющей домом организации существует задолженность перед ресурсоснабжающей конторой. Прямой договор оказания услуг вступает в силу через 30 дней от даты направления такого уведомления в управляющую компанию. Далее ресурсоснабжающей организации предоставляется доступ к общедомовому оборудованию прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 28 апреля 2018 года, в пресс-службе правительства Калининградской области.

«С введением данного порядка расчеты за ЖКУ станут прозрачней, а управляющие организации перестанут выступать посредниками между ресурсоснабжающими организациями и собственниками», — сообщил заместитель министра регионального контроля (надзора) Виктор Ряжев.

По его словам, система контроля за правомерной подачей энергоресурсов и начислению платы за коммунальные услуги совершенствуется. Так, в информационной системе ГИС ЖКХ теперь отображаются показания общедомовых счетчиков, начисленная плата с учетом сведений индивидуальных счетчиков — это усиливает контроль качества жилищных ресурсов и упрощает порядок взаимодействия между надзорными органами, управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и собственниками жилья.

При этом необходимо отметить, что за первый квартал 2018 года через ГИС ЖКХ в адрес министерства поступило 180 обращений от граждан.