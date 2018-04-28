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Собственники вправе заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями
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Собственники вправе заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде в Общественной палате Калининградской области 27 апреля обсудили изменения в Жилищный кодекс РФ.
С апреля собственники могут заключить прямой договор с ресурсоснабжающей организацией. Для этого на общем собрании, где присутствуют более половины жильцов, должно быть принято соответствующее решение. Отказаться от услуг управляющей компании РСО может и в одностороннем порядке, если у управляющей домом организации существует задолженность перед ресурсоснабжающей конторой. Прямой договор оказания услуг вступает в силу через 30 дней от даты направления такого уведомления в управляющую компанию. Далее ресурсоснабжающей организации предоставляется доступ к общедомовому оборудованию прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 28 апреля 2018 года, в пресс-службе правительства Калининградской области.
«С введением данного порядка расчеты за ЖКУ станут прозрачней, а управляющие организации перестанут выступать посредниками между ресурсоснабжающими организациями и собственниками», — сообщил заместитель министра регионального контроля (надзора) Виктор Ряжев.
По его словам, система контроля за правомерной подачей энергоресурсов и начислению платы за коммунальные услуги совершенствуется. Так, в информационной системе ГИС ЖКХ теперь отображаются показания общедомовых счетчиков, начисленная плата с учетом сведений индивидуальных счетчиков — это усиливает контроль качества жилищных ресурсов и упрощает порядок взаимодействия между надзорными органами, управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и собственниками жилья.
При этом необходимо отметить, что за первый квартал 2018 года через ГИС ЖКХ в адрес министерства поступило 180 обращений от граждан.
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