Яузскую больницу в Москве отреставрируют

Девять строений Яузской больницы, включая главный дом, боковые флигели и хозяйственные постройки, будут отреставрированы, Мосгорнаследие согласовало проектную документацию, сообщил журналистам руководитель столичного департамента Алексей Емельянов

«Планируется отреставрировать фасады больницы, ее интерьеры, живопись, лестницы, усилить конструкции здания. Будет проведена гидроизоляция, проведены работы по кровле и в подвалах», — сказал Емельянов.

В настоящее время в комплексе зданий в центральной части столицы располагается Городская клиническая больница им. И. В. Давыдовского (бывшая ГКБ N 23 «Медсантруд»). Емельянов подчеркнул, что на время реставрации работа медицинского учреждения будет идти в обычном режиме.

Усадьбу, на территории которой находится больница, начал строить в 1799 году владелец Выксунских чугунных заводов и Тульских самоварных заводов Иван Баташев. В 1812 году он со своей семьей покинул богатую усадьбу, где вскоре маршал Иоахим Мюрат устроил свою резиденцию. «У нас нет таких дворцов в Париже!» — сказал он.

После смерти Баташева дом достался его внучке Дарье Баташевой. В 1879 году усадьбу выкупил город для размещения Яузской больницы для чернорабочих.

В 1917 году медучреждение переименовали в «больницу имени Медсантруд», она стала ведомственной для ГПУ, в ней лечили чекистов.