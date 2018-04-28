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Мосгорнаследие согласовало проектную документацию по сохранению построек Яузской больницы
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Мосгорнаследие согласовало проектную документацию по сохранению построек Яузской больницы 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
«Строения Яузской больницы будут отреставрированы. На данный момент согласована проектная документация по девяти объектам, а также части ограды. Сейчас здесь располагается городская клиническая больница им. И. Давыдовского», — сообщил А. Емельянов.
Он пояснил, что научно-исследовательская проектная документация разрабатывалась в 2017-2018 гг. Будут отреставрированы фасады больницы, ее интерьеры, живопись, столярные заполнения, лестницы, усилены конструкции здания, проведена гидроизоляция, проведены работы по кровле и в подвалах.
«Больница будет действовать во время реставрации, закрывать ее не будут. Планируем, что в III квартале 2018 г. начнутся реставрационые работы, они продлятся около трех лет», — добавил А. Емельянов.
Усадьбу начал строить в 1799 г. купец и промышленник Иван Баташев, владелец Выксунских чугунных заводов и Тульских самоварных заводов. В 1866 г. усадьба была передана в наем под больницу, в архивных документах ее называют «Яузской». После революции больница им. Медсантруда стала базой хирургической и терапевтической клиник медицинских институтов. С начала 1930-х гг. в больнице на регулярной основе располагалась кафедра патологической анатомии второго медицинского института под руководством члена Академии медицинских наук СССР, Героя Социалистического труда профессора Иполлита Давыдовского (1887-1968), именем которого в марте 2015 г. названа больница.
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