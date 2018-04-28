Мосгорнаследие согласовало проектную документацию по сохранению построек Яузской больницы 

Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
«Строения Яузской больницы будут отреставрированы. На данный момент согласована проектная документация по девяти объектам, а также части ограды. Сейчас здесь располагается городская клиническая больница им. И. Давыдовского», — сообщил А. Емельянов.
Он пояснил, что научно-исследовательская проектная документация разрабатывалась в 2017-2018 гг. Будут отреставрированы фасады больницы, ее интерьеры, живопись, столярные заполнения, лестницы, усилены конструкции здания, проведена гидроизоляция, проведены работы по кровле и в подвалах.
«Больница будет действовать во время реставрации, закрывать ее не будут. Планируем, что в III квартале 2018 г. начнутся реставрационые работы, они продлятся около трех лет», — добавил А. Емельянов.
Усадьбу начал строить в 1799 г. купец и промышленник Иван Баташев, владелец Выксунских чугунных заводов и Тульских самоварных заводов. В 1866 г. усадьба была передана в наем под больницу, в архивных документах ее называют «Яузской». После революции больница им. Медсантруда стала базой хирургической и терапевтической клиник медицинских институтов. С начала 1930-х гг. в больнице на регулярной основе располагалась кафедра патологической анатомии второго медицинского института под руководством члена Академии медицинских наук СССР, Героя Социалистического труда профессора Иполлита Давыдовского (1887-1968), именем которого в марте 2015 г. названа больница.