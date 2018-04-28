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Выпить розовый кофе и купить латунный варган предложат гостям фестиваля «Московская весна а сappella»
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Выпить розовый кофе и купить латунный варган предложат гостям фестиваля «Московская весна а сappella» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Алтайские варганы, редкие пластинки, мороженое со вкусом горчицы и розовый кофе предложат посетителям фестиваля «Московская Весна а сарpella». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«В столице проходит уже второй по счету международный вокальный фестиваль «Московская весна а сappella». С 27 апреля по 9 мая посетителей ждут сотни концертов от лучших вокалистов со всего мира, а также мюзиклы, мастер-классы по вокалу и другие развлечения. Кроме того, на фестивале можно приобрести этнические и винтажные музыкальные инструменты, предметы антиквариата и их реплики, авторские сувениры ручной работы, виниловые пластинки и множество других необычных товаров. В торговой программе «Московской весны» — более 200 участников: это мастера и компании-производители из 30 российских регионов, а также из Белоруссии, Армении и Узбекистана», — говорится в сообщении.
Как уточнили в оргкомитете, на площади Революции можно приобрести сувенирные игрушки ручной работы по сюжетам народных сказок и на музыкальную тематику — в серии, созданной специально для фестиваля; купить ручной работы леденцы на палочке и композиции из карамели; попробовать мороженое со вкусом бекона, горчицы и соевого соуса, а также выпить розовый кофе или натуральный лимонад, меняющий цвет. Также посетителям предложат специальные линейки детской одежды из натурального льна, к которой прилагаются куклы в таких же нарядах.
В оргкомитете добавили, что на площадке фестиваля, расположенной на ул. Кузнецкий Мост, гостей ждет самый широкий выбор сувениров и товаров народных промыслов — павловопосадские платки, лаковые миниатюры, матрешки и многое другое. На ул. Арбат алтайские мастера будут продавать латунные этнические инструменты — варганы. Также варганы и флейты можно приобрести на Тверской площади. Продавцы обещают научить играть на них всех желающих. На этой же площадке расположился магазин виниловых пластинок: от редких рок— и джаз-альбомов до детских сказок на виниле. В отдельном разделе представлены редкие первые издания для коллекционеров.
Всего на фестивальных площадках, расположенных на территории Москвы, разместили более 300 торговых шале.
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