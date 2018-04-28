Пирамида потребностей: как построить карьеру мечты

В современном мире не существует быстрого универсального рецепта, как построить карьеру мечты. Единственное, что поможет рано или поздно прийти к ней — систематизированный и осмысленный подход, основанный на четком понимании своих сильных и слабых сторон. Безусловно, он требует большой самоотдачи и внимания, но с таким планом можно взять управление карьерой в свои руки, не полагаясь на волю случая.

Один из инструментов — карьерное планирование. Этот метод подойдет всем, кто хочет выстраивать с работодателем партнерские отношения и не зависеть от колебаний рынка труда. Составление карьерного плана включает в себя 4 этапа:

Подготовительный (нулевой) этап

Главная задача при карьерном планировании — определить стратегию. На этом этапе необходимо собрать максимум отзывов от руководителей, подчиненных, коллег и друзей о вашей работе и личных качествах. Попросите их сказать правду и дать рекомендации — все это пригодится вам для того, чтобы составить список своих сильных и слабых сторон, проанализировать их и наметить направления для дальнейшего развития. Старайтесь опрашивать людей из разных мест и временных периодов, чтобы картина была максимально объективной.

Полезно будет также пообщаться с ментором — человеком, чье мнение для вас особенно авторитетно. Когда вся необходимая информация собрана, устройте «день тишины», оставшись наедине со своими мыслями и планами. Ваша задача — понять, чего вы хотите от своей карьеры в ближайшие 3-5 лет, где видите себя в ее пиковой точке, какими компетенциями располагаете на данный момент, а какие нуждаются в проработке. Эта стратегия — ваш вектор, вокруг которого будут строиться элементы всего плана.

Первый этап — карьерная пирамида

Конечно, у каждого из нас есть работодатель мечты. Но в построении карьеры принцип «все или ничего» вряд ли можно назвать эффективным. Напротив, чем больше у вас компаний, которые вам подходят, тем больше вероятность, что в одной из них вы рано или поздно окажетесь. Наглядно увидеть, на чем стоит сосредоточиться, поможет построение пирамида. Их может быть и несколько, главное, чтобы в каждой были собраны компании одного типа или из одного сектора, будь то FMCG, нефтепереработка или IT.

Вершина пирамиды — это те идеальные компании, где вы бы хотели оказаться при наилучшем сценарии. Средняя часть — российские и зарубежные организации, вероятность оказаться в которых выше, однако и конкуренция больше. И, наконец, основание пирамиды — небольшие, но быстрорастущие компании, которые чем-то выделяются на рынке: харизматичным руководителем, инновациями, системой управления. Вероятность оказаться там велика, но и риски существенные.

Помните, что пирамида — это не иерархия, и при дальнейшем анализе ни одна из категорий не должна доминировать. Только тогда карьерный план будет устойчивым и обеспечит пространство для маневра в любой жизненной ситуации.

Второй этап — сбор информации из открытых источников

Круг компаний определен — пришло время заполнить профиль каждой из них. Важно все, от местоположения до модели управления и корпоративной культуры. Ваша задача —понять, где вы сможете наиболее эффективно применять свои навыки и развиваться в соответствии со стратегией, которую выбрали на подготовительном этапе. По мере наполнения «файлов» какие-то из компаний будут выбывать, а их место должны занять новые кандидаты. В идеале после сбора и анализа информации сложится список из 7-8 компаний — на них и нужно будет сфокусироваться на следующем этапе.

Третий этап — сбор информации из списка контактов

Эта без преувеличения ключевая фаза потребует от вас большой отдачи. Необходимо узнать больше о тех компаниях, которые в итоге остались в списке: что в них происходит сейчас и с какими вызовами они сталкиваются. Чтобы получить достоверную и полную информацию, обратитесь к сотрудникам самой компании или к тому, кто в курсе всех нюансов рынка. Здесь вам в полной мере пригодятся навыки нетворкинга: даже если придется писать незнакомому человеку по почте или в мессенджере, это не должно вас остановить на пути к цели. К сожалению, в сознании многих российских менеджеров до сих пор существует предубеждение против проактивной коммуникации: «Как это я буду навязываться!». И это как раз то, что нужно менять в первую очередь: в новых реалиях успешными будут лидеры-экстраверты, свободно управляющие своей сетью контактов.

Также это и самый затратный по времени этап: на личные встречи, переписки и звонки может уйти не один месяц. Но и это не должно пугать, ведь построение карьеры — тот проект, в который лучше инвестировать по максимуму, чтобы получить желаемый результат.

Четвертый этап — формирование предложения для компании

Когда вы понимаете, какие проблемы стоят перед компаний сейчас, вы можете предложить свою экспертизу для их решения. Такой подход сразу выделит вас среди кандидатов, претендующих на открытые вакансии, и позволит начать диалог с выгодной позиции партнера. Ведь вы приходите как независимый консультант, а не проситель.

Для того, чтобы донести свое предложение до руководства, используйте посредничество хедхантеров или тех людей, с которыми вы общались на предыдущем этапе, — покажите, что вы заинтересованы в решении проблем компании.

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