Торговый комплекс с оздоровительным центром на ул. Лухмановская получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано многофункциональному торговому комплексу с оздоровительным центром в столичном районе Косино-Ухтомский. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на его председателя Олега Антосенко.

«Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального торгового комплекса с оздоровительным центром в районе Косино-Ухтомский на востоке Москве », — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.

В пресс-службе уточнили, что объект расположен по адресу: ул. Лухмановская, д. 12. На первом этаже комплекса общей площадью 4,3 тыс. кв. м размещены входной и кассовый вестибюли, киоски по оказанию услуг (сотовая связь, цветы, пункт обмена валюты), торговый зал супермаркета, а также помещение охраны и пожарного поста, складская зона и бытовые помещения торговых зон. С первого этажа организован въезд-выезд в подземный паркинг по однопутной рампе.

На втором этаже разместится мебельный магазин с зоной складских и бытовыхпомещений и вестибюль-галерея, связывающая торговые зоны. Третий этаж — аттиковый — займет оздоровительный центр с кабиной сухого жара, купелью, раздевалкой, комнатой отдыха. Также здесь разместится ресторан оздоровительного центра.

Отмечается, что подземная автостоянка рассчитана на 24 машиноместа. Еще 30 машиномест организовано на открытой парковке. Связь между всеми этажами (в том числе подземным) осуществляется с помощью эскалаторов и лифта грузоподъемностью 630 кг. Объект возведен за счет средств инвестора.