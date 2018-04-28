Ещё
Торговый комплекс с оздоровительным центром на ул. Лухмановская получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Британия выгоняет россиян
Британия выгоняет россиян

Торговый комплекс с оздоровительным центром на ул. Лухмановская получил разрешение на ввод в эксплуатацию 

Агентство «Москва» 1 час назад
Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано многофункциональному торговому комплексу с оздоровительным центром в столичном районе Косино-Ухтомский. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на его председателя Олега Антосенко.
«Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального торгового комплекса с оздоровительным центром в районе Косино-Ухтомский на востоке Москве», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.
В пресс-службе уточнили, что объект расположен по адресу: ул. Лухмановская, д. 12. На первом этаже комплекса общей площадью 4,3 тыс. кв. м размещены входной и кассовый вестибюли, киоски по оказанию услуг (сотовая связь, цветы, пункт обмена валюты), торговый зал супермаркета, а также помещение охраны и пожарного поста, складская зона и бытовые помещения торговых зон. С первого этажа организован въезд-выезд в подземный паркинг по однопутной рампе.
На втором этаже разместится мебельный магазин с зоной складских и бытовыхпомещений и вестибюль-галерея, связывающая торговые зоны. Третий этаж — аттиковый — займет оздоровительный центр с кабиной сухого жара, купелью, раздевалкой, комнатой отдыха. Также здесь разместится ресторан оздоровительного центра.
Отмечается, что подземная автостоянка рассчитана на 24 машиноместа. Еще 30 машиномест организовано на открытой парковке. Связь между всеми этажами (в том числе подземным) осуществляется с помощью эскалаторов и лифта грузоподъемностью 630 кг. Объект возведен за счет средств инвестора.
«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам торгового центра на ул. Лухмановская привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — добавил О. Антосенко.
Агентство «Москва»: последние новости
Ветераны ВОВ смогут бесплатно совершить поездки в бизнес-классе аэроэкспресса с 5 по 10 мая Сенатор предложил ТПП России создать ресурс для сотрудничества бизнеса с исправительными учреждениями Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустит «горячую линию» по вопросам профилактики клещевого энцефалита
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян71
Анонсировано повышение пенсионного возраста285
Лавров сделал заявление года99
Медведев высказался об уходе на отдых229
Известный режиссер разбился в ДТП6
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение