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В Роскомосе оценили рисунок второклассника
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В Роскомосе оценили рисунок второклассника 

РИАМО 48 минут назад
Фото: РИАМО
Роскосмос поддержал второклассника, чей рисунок космоса не приняла учительница изобразительного искусства, сообщает Mash.
На ИЗО второклассников попросили нарисовать космическое пространство. Работа одного из них учителю не понравилась, женщина заявила, что космос так не выглядит, и отправила мальчика переделывать задание.
«После этого удивленный папа второклашки решил обратиться в вышестоящие органы — напрямую в Роскомос. Он написал в паблик организации в соцсетях с просьбой рассудить сложившуюся ситуацию. Неожиданно пришел ответ. Эксперты Роскосмоса пояснили, что далекое пространство из-за искажений может выглядеть как угодно — даже так, как нарисовал школьник», — говорится в сообщении.
Согласно опубликованному ответу Роскосмоса, специалисты посчитали учителя в сложившейся ситуации неправым.
«Не столько как преподаватель, отказавший ребенку в праве на собственное видение мира, сколько как преподаватель, не принявший во внимание законы физики и оптики», — говорится в письме.
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