Ученик прав: Роскосмос объяснил школе, как выглядит космос

Родители второклассника московской школы, которому учитель задал нарисовать космос и не принял работу, пожаловались Роскосмосу , а ведомство признало, что мальчик прав, и космос может выглядеть именно так, пишет Life.

Причиной такого вердикта стал цвет звезд. На картинке они желтые, зеленые, красные, а фон — белый. Скорее всего, учитель ожидал, что все звезды будут белыми.

«2-й класс. Тема — космос. Рисунок не принят учителем. Формулировка: космоса такого не бывает. Я понимаю, что учителю можно ответить, что ребенок так «видит» и представляет космос, и это будет правдой, но стало интересно: при каких условиях или в каких созвездиях космос может выглядеть как на рисунке», — говорится в вопросе.

На это в пресс-службе Роскосмоса ответили, что компетентный ответ на это вопрос мог бы занять не одну страницу, но можно сказать точно, что «учитель неправ».

«Одно можно сказать: учитель неправ. Даже не столько как преподаватель, отказавший ребенку в праве на собственное видение мира, сколько как преподаватель, не принявший во внимание законы физики и оптики. Человеческий глаз устроен таким образом, что он распознает цвета, исходя из степени возбуждения определенных сегментов в глаз, отвечающих за восприятие красного, синего и зеленого спектров. Поскольку звезды излучают свет в очень широком спектре, зачастую мы воспринимаем лишь смесь этих цветов (зеленый + красный + синий = белый). На самом деле звезды бывают и голубые, и белые, и желтые», — говорится в ответе ведомства.

К ответу приложили фотографию космонавта Геннадия Падалки , где есть звездное небо и кометы и где, если увеличить, можно увидеть красные, синие и желтые звезды.

На следующий урок школьник понесет тот же рисунок и пояснение Роскосмоса.

В 1994 комета Шумейкеров-Леви 9 столкнулась с Юпитером. Это был первый случай, когда столкновение двух небесных тел в Солнечной системе было зафиксировано астрономами. «Хаббл» был главным свидетелем. В этом году исполнилось 28 лет с момента запуска телескопа. Материал о пяти важнейших открытиях «Хаббла» уже на сайте #мир24 и в Stories прямо сейчас. #космос #хаббл

Публикация от МИР 24 (@mir24tv)

26 Апр 2018 в 1:15 PDT ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ