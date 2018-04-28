Ростовская администрация может передать парк на левом берегу Дона частнику

Зона отдыха на Левбердоне, созданная специально к мундиалю, может перейти к инвестору, заявила заместитель главы администрации Ростова по соцвопросам Елена Кожухова . Чиновница объяснила это тем, что парк большой, его содержание требует усилий.

— Мы сейчас понимаем, что требуется, например, установить ограждения, все эти траты просчитываются. Вопрос с передачей парка в концессию (договор между государством и инвестором, по которому инвестор вкладывает в муниципальный объект свои средства, получает возможность эксплуатировать объект и получает прибыль. — Прим. ред.) также прорабатывается. Предложения есть, они сейчас рассматриваются и изучаются администрацией. Все потенциальные инвесторы из Ростова, — цитирует Don24.ru Елену Кожухову.

Также она сообщила, что парку могут присвоить название «Левобережный». Открытие парка, на строительство которого потратили около 700 миллионов рублей, состоится 1 мая.