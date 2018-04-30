Когда в Ростове откроют новый парк на Левбердоне?

Торжественное открытие нового места отдыха гарожан — в 11 часов 1 мая.

Парк на левом берегу Дона в Ростове откроют во врник, 1 мая.

Он расположен в непосредственной близости к набережной и стадиону «Ростов-Арена», и станет 12-м по счёту парком в областном центре.

Площадь нового парка — 16 гектаров. Здесь есть всё необходимое для комфортного отдыха ростовчан и гостей города: детская игровая зона и спортплощадки, лавочки и велопарковки, светельники, питьевые фонтанчики и даже Wi-Fi. У входа оборудована автопарковка. На создание парка затрачено без малого 700 миллионов рублей.

В будущем в парке появятся ледовый каток и игровые аттракционы. Конечно, со временем вырастут деревья, а клумбы зацветут уже в ближайшие дни.

Названия у нового места отдыха пока нет, но решено, что его придумают сами ростовчане.

Торжественное открытие нового места отдыха гарожан — в 11 часов.