Глава Удмуртии проверить все объекты, благоустроенные по федеральной программе

Ижевск. Удмуртия . Глава Удмуртии проверить все объекты, благоустроенные по федеральной программе. Речь идет о территориях, на реконструкцию которых выделялись средства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«На все объекты, которые были в прошлом году благоустроены по приоритетному проекту, необходимо организовать контрольные выезды, детально проанализировать качество и уровень соответствия проектной документации. Активно привлекайте общественников — Общественную палату , Общероссийский народный фронт, просто неравнодушных граждан», — сказал Александр Бречалов

Среди прочих руководитель региона отметил бульвар Гоголя, по которому попросил отдельный доклад.

«Отделено доложите по Бульвару Гоголя — если есть ошибки, то дайте анализ, в чём они состоят», — отметил Бречалов.

Напомним, ранее горожане пожаловались на то, что территория бульвара после таяния снега стала грязной, так как песок скапливался на брусчатке. В администрации «Сусанину» рассказали, о проведении проверки, по результатам которой список нарушений отправят подрядчику. Он должен устранить их по гарантии в рамках муниципального контракта.