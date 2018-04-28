Поставщик требует у школы-интерната на Ямале рассчитаться за испортившиеся продукты

Новость о том, что прокуратура ЯНАО по решению суда назначила штраф крупному поставщику за просроченную продукцию, поставляемую в школу-интернат поселка Сеяха Ямальского района, вызвала резонанс. Реакция контролирующих органов и общественности предсказуема. Но компания подала встречный иск в арбитражный суд. Что случилось на самом деле?

Ситуация, которую некоторые СМИ преподнесли в настоящем времени, произошла в августе прошлого года.

Груз без холодильника

К началу учебного года общеобразовательное учреждение проводило аукцион на продукты питания. В административно-хозяйственном отделе пояснили: закон не позволяет ограничивать условия и выбирать своих поставщиков, поэтому процедуру, как положено, проводили на электронной площадке. Выиграла торги компания «Северпродснаб» (учредитель Алан Петрович Абаев. — Прим. авт.). Объем товара по контракту был немалый, решили разделить поставки на несколько партий. Пока была возможность использовать навигацию, фирма должна была сделать завоз в августе, сентябре и октябре.

Контрактный управляющий школы-интерната рассказал «Красному Северу», что с компанией Алана Абаева работали не первый раз, раньше поставки делала фирма «Тайм», которое он же учредил.

С «Северпродснабом» дело не заладилось. В августе поставка задержалась в пути. Транспортная компания доставила груз на корабле без сопровождающего. Сотрудникам школы пришлось самим встречать продукты, хотя по договору поставщик обязался доставить товар на склад. На судне их ждало разочарование: холодильного оборудования не было. Поэтому специалисты не приняли размороженный творог. Вдобавок упаковки с йогуртом были помяты, колбаса просрочена, капуста загнила, апельсины заплесневели…

Остальной товар забрали, попросив поставщика разделить счета и предупредив, что оплатят только качественные продукты. Поставщик вроде бы вошел в положение и предоставил новый счет. Но в дальнейшем решил сделать задний ход…

Шторм, форс-мажор, вертолет

Как получилось, что товар от давнего поставщика продуктов превратился в гниль? Чтобы выслушать Алана Абаева, его пришлось основательно поискать…

С бизнесменом, кроме вышеназванных предприятий, по данным открытых источников, связано еще пять фирм. Из кондитерского цеха Лабытнанги в окружную столицу постоянно привозят торты, которые пользуются большой популярностью. Производитель тот Абаев, в статусе ИП.

Расследование «КС» показало, что Алан Абаев лишь учредитель ямальских фирм. Живет во Владикавказе и на Севере бывает редко.

Организациями «Тайм» и «Северпродснаб» руководит Татьяна Хамко, жительница Харпа Приуральского района. Нам удалось с ней связаться, и, говоря о конфликте с сеяхинской школой, руководительница уверена в своей правоте.

— Мы на рынке 10 лет, снабжаем общеобразовательные учреждения Яр-Сале, Салемале, Панаевске, Аксарке, Катровоже. История в Сеяхе просто человеческий фактор. Школа стремится ограничить доступ поставщиков. Нам предварительно говорили, чтобы мы не участвовали в торгах. Они не хотят с нами работать, надеются отсеять как поставщика, — рассказала Татьяна Хамко по телефону корреспонденту. — Мы подали иск в Арбитражный суд на возмещение потерянных затрат. Считаем, что исполнили контракт, товар был доставлен. Случился форс-мажор, корабль попал в шторм, поставка задержалась в пути, у скоропортящегося товара истек срок годности. Такое бывает, мы же на Крайнем Севере, поэтому всегда готовы договориться. Мы хотели заменить товар и даже зафрахтовали для этого вертолет, но в школе сказали, что уже все закупили.

Оба отправились в суд Ирина Резвина, директор Сеяхинской школы-интерната, в разговоре с «КС» посетовала, что в сентябре пришлось искать замену забракованному товару у местных поставщиков, с которыми учреждение спешно заключило договор.

Тем временем у административно-хозяйственного отдела учреждения завязалась многомесячная переписка с «Северпродснаб». Стороны так и не пришли к компромиссному решению. Ирина Резвина ходатайствовала, чтобы расторгнуть договор в одностороннем порядке через управление ФАС . И обратилась с заявлением в окружную прокуратуру.

По требованию надзорного ведомства мировой судья привлек «Северпродснаб» к административной ответственности за нарушение законодательства в части исполнения контрактных обязательств. Предприятию назначен штраф в 150 тысяч рублей. Татьяна Хамко намерена обжаловать решение суда.

Вдобавок «Северпродснаб» подал иск в арбитражный суд ЯНАО, чтобы взыскать с Сеяхинской школы-интерната за поставленный товар 377 047 рублей 85 копеек. По словам Татьяны Хамко, после инцидента провели проверку во всех школах-интернатах, с которыми работает фирма в Ямальском районе. И не нашли нарушений, что собеседница была готова подтвердить документально: «Если бы мы чувствовали свою вину, мы бы не пошли в суд». По нашему запросу компания прислала по электронной почте документы. Это оказались акты оценки ветеринарно-санитарной оценки продукции и сырья животного происхождения, подписанные специалистом Салехардского центра ветеринарии. Они сделаны после инцидента с пропавшими товарами — в сентябре, октябре и ноябре.

— Мы не проверяем продукты по школам, — пояснила по телефону Светлана Сергушина, подпись которой стоит в акте. — Присутствуем только при отправке товара, осматриваем партию, когда приходят вагоны по железной дороге. Как дальше транспортируется товар, мы не можем проконтролировать. Приемка товара в школах — ответственность общеобразовательных учреждений. Если груз пришел некачественный, то они могут отправить его обратно поставщику вместе с претензией.

Пока поставщик и получатель продолжают выяснять отношения в суде, подчеркнем: дети в этой истории не пострадали. Учеников школы-интерната не кормили, как шумели некоторые СМИ, продуктами с истекшим сроком годности. Их даже не взяли у поставщика.

АКЦЕНТЫ

Общественники от «Здорового питания» до Сеяхи не добрались

Проект «Здоровое питание», который ведет «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , работает на Ямале третий год. Как оценивают общественники меню сеяхинских школьников?

Координатор проекта, депутат заксобрания ЯНАО Людмила Иванова предупреждала, что проверки качества школьных обедов не прекратятся. Поэтому мы обратились к представителю рабочей группы Ямальского района Михаилу Осипову , чтобы он дал оценку ситуации с просрочкой для учащихся школы-интерната. Однако он сообщил, что ревизии школ в нынешнем учебном году не проводились, поэтому прокомментировать не может.

Зато в курсе скандала оказался Анатолий Сак , Уполномоченный по правам человека в ЯНАО, эксперт проекта «Здоровое питание». Он сообщил, что недавно вернулся из Сеяхи и история про испортившиеся товары для школьников возмутила его.

— Уверен, что тема детского питания требует постоянного контроля. Мы сможем переломить ситуацию, если созданные в рамках проекта Общественные советы будут регулярно посещать столовые учебных заведений, — говорит омбудсмен.