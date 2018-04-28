Поставщик требует у школы-интерната на Ямале рассчитаться за испортившиеся продукты 

Новость о том, что прокуратура ЯНАО по решению суда назначила штраф крупному поставщику за просроченную продукцию, поставляемую в школу-интернат поселка Сеяха Ямальского района, вызвала резонанс. Реакция контролирующих органов и общественности предсказуема. Но компания подала встречный иск в арбитражный суд. Что случилось на самом деле?
Ситуация, которую некоторые СМИ преподнесли в настоящем времени, произошла в августе прошлого года.
Груз без холодильника
К началу учебного года общеобразовательное учреждение проводило аукцион на продукты питания. В административно-хозяйственном отделе пояснили: закон не позволяет ограничивать условия и выбирать своих поставщиков, поэтому процедуру, как положено, проводили на электронной площадке. Выиграла торги компания «Северпродснаб» (учредитель Алан Петрович Абаев. — Прим. авт.). Объем товара по контракту был немалый, решили разделить поставки на несколько партий. Пока была возможность использовать навигацию, фирма должна была сделать завоз в августе, сентябре и октябре.
Контрактный управляющий школы-интерната рассказал «Красному Северу», что с компанией Алана Абаева работали не первый раз, раньше поставки делала фирма «Тайм», которое он же учредил.
С «Северпродснабом» дело не заладилось. В августе поставка задержалась в пути. Транспортная компания доставила груз на корабле без сопровождающего. Сотрудникам школы пришлось самим встречать продукты, хотя по договору поставщик обязался доставить товар на склад. На судне их ждало разочарование: холодильного оборудования не было. Поэтому специалисты не приняли размороженный творог. Вдобавок упаковки с йогуртом были помяты, колбаса просрочена, капуста загнила, апельсины заплесневели…
Остальной товар забрали, попросив поставщика разделить счета и предупредив, что оплатят только качественные продукты. Поставщик вроде бы вошел в положение и предоставил новый счет. Но в дальнейшем решил сделать задний ход…
Шторм, форс-мажор, вертолет
Как получилось, что товар от давнего поставщика продуктов превратился в гниль? Чтобы выслушать Алана Абаева, его пришлось основательно поискать…
С бизнесменом, кроме вышеназванных предприятий, по данным открытых источников, связано еще пять фирм. Из кондитерского цеха Лабытнанги в окружную столицу постоянно привозят торты, которые пользуются большой популярностью. Производитель тот Абаев, в статусе ИП.
Расследование «КС» показало, что Алан Абаев лишь учредитель ямальских фирм. Живет во Владикавказе и на Севере бывает редко.
Организациями «Тайм» и «Северпродснаб» руководит Татьяна Хамко, жительница Харпа Приуральского района. Нам удалось с ней связаться, и, говоря о конфликте с сеяхинской школой, руководительница уверена в своей правоте.
— Мы на рынке 10 лет, снабжаем общеобразовательные учреждения Яр-Сале, Салемале, Панаевске, Аксарке, Катровоже. История в Сеяхе просто человеческий фактор. Школа стремится ограничить доступ поставщиков. Нам предварительно говорили, чтобы мы не участвовали в торгах. Они не хотят с нами работать, надеются отсеять как поставщика, — рассказала Татьяна Хамко по телефону корреспонденту. — Мы подали иск в Арбитражный суд на возмещение потерянных затрат. Считаем, что исполнили контракт, товар был доставлен. Случился форс-мажор, корабль попал в шторм, поставка задержалась в пути, у скоропортящегося товара истек срок годности. Такое бывает, мы же на Крайнем Севере, поэтому всегда готовы договориться. Мы хотели заменить товар и даже зафрахтовали для этого вертолет, но в школе сказали, что уже все закупили.
Оба отправились в суд Ирина Резвина, директор Сеяхинской школы-интерната, в разговоре с «КС» посетовала, что в сентябре пришлось искать замену забракованному товару у местных поставщиков, с которыми учреждение спешно заключило договор.
Тем временем у административно-хозяйственного отдела учреждения завязалась многомесячная переписка с «Северпродснаб». Стороны так и не пришли к компромиссному решению. Ирина Резвина ходатайствовала, чтобы расторгнуть договор в одностороннем порядке через управление ФАС. И обратилась с заявлением в окружную прокуратуру.
По требованию надзорного ведомства мировой судья привлек «Северпродснаб» к административной ответственности за нарушение законодательства в части исполнения контрактных обязательств. Предприятию назначен штраф в 150 тысяч рублей. Татьяна Хамко намерена обжаловать решение суда.
Вдобавок «Северпродснаб» подал иск в арбитражный суд ЯНАО, чтобы взыскать с Сеяхинской школы-интерната за поставленный товар 377 047 рублей 85 копеек. По словам Татьяны Хамко, после инцидента провели проверку во всех школах-интернатах, с которыми работает фирма в Ямальском районе. И не нашли нарушений, что собеседница была готова подтвердить документально: «Если бы мы чувствовали свою вину, мы бы не пошли в суд». По нашему запросу компания прислала по электронной почте документы. Это оказались акты оценки ветеринарно-санитарной оценки продукции и сырья животного происхождения, подписанные специалистом Салехардского центра ветеринарии. Они сделаны после инцидента с пропавшими товарами — в сентябре, октябре и ноябре.
— Мы не проверяем продукты по школам, — пояснила по телефону Светлана Сергушина, подпись которой стоит в акте. — Присутствуем только при отправке товара, осматриваем партию, когда приходят вагоны по железной дороге. Как дальше транспортируется товар, мы не можем проконтролировать. Приемка товара в школах — ответственность общеобразовательных учреждений. Если груз пришел некачественный, то они могут отправить его обратно поставщику вместе с претензией.
Пока поставщик и получатель продолжают выяснять отношения в суде, подчеркнем: дети в этой истории не пострадали. Учеников школы-интерната не кормили, как шумели некоторые СМИ, продуктами с истекшим сроком годности. Их даже не взяли у поставщика.
АКЦЕНТЫ
Общественники от «Здорового питания» до Сеяхи не добрались
Проект «Здоровое питание», который ведет «ЕДИНАЯ РОССИЯ», работает на Ямале третий год. Как оценивают общественники меню сеяхинских школьников?
Координатор проекта, депутат заксобрания ЯНАО Людмила Иванова предупреждала, что проверки качества школьных обедов не прекратятся. Поэтому мы обратились к представителю рабочей группы Ямальского района Михаилу Осипову, чтобы он дал оценку ситуации с просрочкой для учащихся школы-интерната. Однако он сообщил, что ревизии школ в нынешнем учебном году не проводились, поэтому прокомментировать не может.
Зато в курсе скандала оказался Анатолий Сак, Уполномоченный по правам человека в ЯНАО, эксперт проекта «Здоровое питание». Он сообщил, что недавно вернулся из Сеяхи и история про испортившиеся товары для школьников возмутила его.
— Уверен, что тема детского питания требует постоянного контроля. Мы сможем переломить ситуацию, если созданные в рамках проекта Общественные советы будут регулярно посещать столовые учебных заведений, — говорит омбудсмен.