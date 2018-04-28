Глава омского Минстроя ушел в отставку, нового выберут через конкурс

"Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Стрельцов освобожден с 28 апреля от занимаемой должности в связи с удовлетворением его письменного заявления об отставке. Исполнять обязанности руководителя отраслевого ведомства будет заместитель министра Александр Фрикель ", — говорится в сообщении на официальном сайте властей области.

В пресс-службе врио губернатора журналистам сообщили, что глава региона Бурков планирует объявить конкурс на замещение должности министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

Также сообщается, что к Стрельцову был ряд претензий.

"Прежде всего, это отсутствие работающей программы по капремонту. Людей Минстрой совершенно не слышит! По итогам прошлого года была сорвана программа по переселению граждан из аварийного жилья. Кроме того, с большим опозданием идет реализация «дорожной карты» завершения строительства домов дольщиков: планово прошлогодние дома вводили в феврале-марте этого года", — привели в пресс-службе слова врио губернатора.

Кроме того, как следует из сообщения, глава области оказался недоволен ходом реконструкции ряда знаковых зданий и не увидел системного подхода по обеспечению населения качественной питьевой водой.