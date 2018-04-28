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СМИ: жители Китая ночью наблюдали сияние в небе, которое могло быть испытанием ПРО
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СМИ: жители Китая ночью наблюдали сияние в небе, которое могло быть испытанием ПРО 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 28 апреля. /ТАСС/. Неопознанные источники белого света и сияние были зафиксированы в небе в ночь на субботу в нескольких районах на севере Китая. Как сообщил информационный портал Sina, вероятной причиной их возникновения могли стать испытания одного из комплексов ПРО.
"Неопознанные летающие объекты излучали яркий белый свет и оставляли за собой веерообразные следы и кривые линии на большой высоте. Явление продолжалось несколько минут, после чего источник сияния погасал и эти фигуры исчезали с ночного небосклона", — указывает портал. По его данным, необычное свечение и веерообразные следы дыма были зафиксированы в небе над Пекином, Тяньцзинем, в уезде Утай и городе Тайюань в провинции Шаньси, а также в городе Шилин-Хото (населенный пункт в автономном районе Внутренняя Монголия).
"По некоторым сведениям, это могли быть плановые испытания Народно-освободительной армии Китая по запуску одиночных ракет", — указывает Sina.
Как отмечает портал, эффект сияния в ночном небе не был следствием сгорания топлива. Снаряд в течение короткого промежутка времени достиг верхних слоев атмосферы, где оставшийся после ракеты дымный след попал под лучи солнечного света. Как указывает Sina, ни на одном из видео и фото явления не видно падающих на землю фрагментов, кроме того, снаряды двигались по кривой и меняли траекторию, что исключает вероятность запуска спутника или другого космического аппарата. Кроме того, космодром Тайюань (прежнее название Учжай) заявил о том, что в минувшие сутки никакие запуски не проводились.
Как отмечает Sina, схожие атмосферные эффекты наблюдались при запусках китайских противоспутниковых ракет DN-3 и американской ракеты для перехвата баллистических целей GBI.
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