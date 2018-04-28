Саперы ВВО навели в Бурятии понтонную переправу на месте разрушенного моста

Длина понтонной переправы через реку Джида в районе населенных пунктов Дырестуй и Зарубино составляет более 100 метров, для ее наращивания в случае подъема уровня воды создан запас понтонных звеньев.

По просьбе руководства Бурятии военнослужащие инженерных подразделений Восточного военного округа навели понтонную переправу через реку Джида в районе населенных пунктов Дырестуй и Зарубино вместо старого обрушившегося моста.

Длина понтонной переправы составляет более 100 метров, для ее наращивания в случае подъема уровня воды создан запас понтонных звеньев, скорость течения воды в районе переправы составляет около1,2 километра в час.

Ведутся работы по организации подъездных путей как для пешеходов, так и для автомобильной техники.

Саперы осуществляют ежедневный контроль состояния наведенной переправы, в частности, производят визуальный осмотр, делают замеры уровня воды.