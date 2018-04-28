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Саперы ВВО навели в Бурятии понтонную переправу на месте разрушенного моста
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Саперы ВВО навели в Бурятии понтонную переправу на месте разрушенного моста 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Длина понтонной переправы через реку Джида в районе населенных пунктов Дырестуй и Зарубино составляет более 100 метров, для ее наращивания в случае подъема уровня воды создан запас понтонных звеньев.
По просьбе руководства Бурятии военнослужащие инженерных подразделений Восточного военного округа навели понтонную переправу через реку Джида в районе населенных пунктов Дырестуй и Зарубино вместо старого обрушившегося моста.
Длина понтонной переправы составляет более 100 метров, для ее наращивания в случае подъема уровня воды создан запас понтонных звеньев, скорость течения воды в районе переправы составляет около1,2 километра в час.
Ведутся работы по организации подъездных путей как для пешеходов, так и для автомобильной техники.
Саперы осуществляют ежедневный контроль состояния наведенной переправы, в частности, производят визуальный осмотр, делают замеры уровня воды.
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