Более 12 тыс. мигрантов посетили лекции и курсы в московских мечетях

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Лекции и проповеди о правилах поведения в многоэтнической и многоконфессиональной Москве в четырех столичных мечетях с начала года посетили более 12 тыс. человек. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Духовного управления мусульман России.

В ходе лекций гостям столицы рассказывают о правовых особенностях России, культуре и обычаях. В беседах принимают участие психологи, юристы, ученые, что способствует эффективной адаптации мигрантов, повышает уровень их информированности, и, в конечном итоге, служит снижению уровня социального напряжения в обществе.