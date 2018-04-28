Более 12 тыс. мигрантов посетили лекции и курсы в московских мечетях 

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Лекции и проповеди о правилах поведения в многоэтнической и многоконфессиональной Москве в четырех столичных мечетях с начала года посетили более 12 тыс. человек. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Духовного управления мусульман России.
"Для мусульман нашей страны очень важно, чтобы мигранты-мусульмане своевременно прошли адаптационный период, познакомились с культурой и традициями народов России, и в первую очередь русского народа. Чтобы они выучили русский язык, получили то духовно-нравственное воспитание, без которого невозможно приспособиться к жизни в незнакомой стране", — приводит пресс-служба слова председателя Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина.
В ходе лекций гостям столицы рассказывают о правовых особенностях России, культуре и обычаях. В беседах принимают участие психологи, юристы, ученые, что способствует эффективной адаптации мигрантов, повышает уровень их информированности, и, в конечном итоге, служит снижению уровня социального напряжения в обществе.
"Значительная часть прихожан, посещающих мечети, это приезжающие на работу выходцы стран Азии и члены их семей. Для них мечеть не только место для совершения религиозных обрядов, но и центр просвещения, нравственного воспитания, общения. Лекции и проповеди являются формой призыва и донесения информации в доступной для понимания форме. Мы не разделяем наших прихожан, и эти беседы будут полезны не только мигрантам, а всем мусульманам, посещающим мечети", — сказал муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, говорится в сообщении пресс-службы.