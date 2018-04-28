Российская плавучая АЭС уходит в море 

Построенная в России плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» отправилась в первое морское путешествие, сообщила «Нью-Йорк таймс» (28.04). В субботу она выведена с Балтийского судостроительного завода в Петербурге, где была построена. Ее отбуксируют через Балтийское море и вокруг Норвегии в Мурманск, где реакторы загрузят ядерным топливом.
Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» будет введена в эксплуатацию в 2019 году в Арктике у побережья Чукотки на Дальнем Востоке, обеспечивая электроэнергией портовый город и нефтяные вышки.
При этом «Нью-Йорк таймс» обращает внимание на то, что проект подвергся широкой критике со стороны экологов. По свидетельству газеты, «Гринпис» окрестила его «плавучим Чернобылем».