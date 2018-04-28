Российская плавучая АЭС уходит в море

Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» будет введена в эксплуатацию в 2019 году в Арктике у побережья Чукотки на Дальнем Востоке, обеспечивая электроэнергией портовый город и нефтяные вышки.