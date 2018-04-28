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Руководство детсада в Александрове обвиняется в халатности
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Руководство детсада в Александрове обвиняется в халатности 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса life.ru  Следственный комитет РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц детского сада №10 в городе Александрове, повлекшей травмирование женщины при сходе снежной лавины с кровли здания.
Как мы уже сообщали, 23 марта этого года в александровском детсаду произошло ЧП. Местная жительница Е. Камышева около 5 часов вечера пришла за своим ребенком. Когда мать и ее двухлетний сын выходили на улицу, с крыши 2 этажа упали несколько глыб из плотного снега и льда. Женщина не растерялась. Услышав шорох на крыше, мать бросилась на снег и закрыла своим телом ребенка.
Малыш не пострадал. В результате происшествия у женщины диагностировал сотрясение мозга и закрытый перелом ключицы, и она была помещена в стационар.
Следствием было установлено, что в начале января 2018 года руководство МБДОУ «Детский сад № 10» заключило договор с коммерческой фирмой на оказание услуг, в соответствии с которым после получения заявки в течение трех суток исполнитель обеспечивает работы по очистке наледи с крыш зданий и сооружений, расположенных на территории детского учреждения.
С 1 по 23 марта 2018 года должностные лица не побеспокоились о безопасности пребывания детей и иных лиц в дошкольном образовательном учреждении, не обеспечили подачу заявок на выполнение работ по очистке наледи с кровель.
Должностные лица детского сада не стали отрицать свою вину в бездействии по обеспечению безопасности, — сообщается в пресс-релизе Следкома. Расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»), продолжается. Отметим, что лишение свободы данная статья не предусматривает, так что преступник, если он будет выявлен, отделается штрафом или исправительными работами.
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