Куклачёв предложил воспитывать любовь к родине через «кошкины дома»

Японии начали продавать кошачьи домики для людей. Он предназначен для людей, которые хотя бы раз в жизни мечтали побыть на месте своих пушистых питомцев. Похожее на палатку сооружение будет в шесть раз больше, чем обычный кошачий домик при цене около 7 тысяч рублей. В компании, создавшей продукт, утверждают, что 77,5% участников опроса заявили, что хотя бы раз в жизни хотели стать кошкой, сообщает Grapee.jp.

Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв в эфире НСН посчитал такую идею хорошей, потому что подобный опыт «перевоплощения» в кошку положительно скажется на человеке.

«Мы все воспитаны на игре. Иногда из игры не выходят в 20-30 лет — ну и нормально. Это доброе состояние, есть возможность перевоспитать в добрую сторону. Это игра не в оружие, а в животных, поэтому я считаю, что это хорошо», — отметил собеседник.

Куклачев: Вместо долларов россияне покупают кошек Однако в России , полагает Юрий Куклачёв, не стоит перенимать опыт японцев, а следует идти своим путём.

«Если говорить о России, надо говорить более серьёзно. Есть положение, которое даёт возможность людям строить голубятню. Почему бы нам на 5-7 домов не построить «Кошкин дом»? Детки, бабушки бы их кормили, ухаживали бы за ними. Люди деньги соберут, землю выкупят или будут платить аренду. Они даже электричество подведут, чтобы туда можно было тепло поставить, по счётчику будут платить. Заботу надо воспитывать. А у нас всё пытаются бизнес сделать. Забота — это первое, с чего начинается любовь к родине», — заключил в эфире НСН Куклачёв.

Напомним, ранее стало известно, что в России увеличились продажи котов на фоне обвала рубля. Пик покупок пришёлся на 9-10 апреля. Среди самых популярных пород оказались «шотландцы», мейн-куны, «британцы» и донские сфинксы.