Радио ROCK FM теперь и в Южно-Сахалинске

Во вторник, первого мая, радио ROCK FM запустит вещание в Южно-Сахалинске Сахалинская обл. ) на частоте 102,9 FM. Это девятый регион вещания для радиостанции. Уссурийске, Рубцовске, Арзамасе и Коломне. Ранее ROCK FM появилось в Красной Поляне, Ноябрьске, Ачинске Радиостанция ROCK FM вещает в формате Classic Rock на территории Москвы Московской области с 2007 года. ROCK FM является одним из самых успешных проектов «Мультимедиа Холдинга». Ежедневно в FM-диапазоне и в интернете радиостанцию слушают около полумиллиона человек. ROCK FM — постоянный информационный партнёр московских концертов звёзд мирового рока.