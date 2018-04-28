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Радио ROCK FM теперь и в Южно-Сахалинске
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Радио ROCK FM теперь и в Южно-Сахалинске 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Во вторник, первого мая, радио ROCK FM запустит вещание в Южно-Сахалинске (Сахалинская обл. ) на частоте 102,9 FM. Это девятый регион вещания для радиостанции.
Ранее ROCK FM появилось в Красной Поляне, Ноябрьске, Ачинске, Уссурийске, Рубцовске, Арзамасе и Коломне.
Радиостанция ROCK FM вещает в формате Classic Rock на территории Москвы и Московской области с 2007 года.
ROCK FM является одним из самых успешных проектов «Мультимедиа Холдинга». Ежедневно в FM-диапазоне и в интернете радиостанцию слушают около полумиллиона человек.
ROCK FM — постоянный информационный партнёр московских концертов звёзд мирового рока.
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