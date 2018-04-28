В Кремле не рассматривают вариант национализации «Русала»

«Что касается национализации, то дело в том, что мы с вами не видели и не слышали желаний собственников и основных акционеров пойти по пути национализации, в данном случае нужно ориентироваться не только на государство, но и на самих собственников», — приводит его слова РИА «Новости»

На вопрос о том, рассматривается ли в Кремле вариант национализации компании и допускается ли такое развитие событий, Песков сказал, что «такой вариант не рассматривается».

6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попал в том числе бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании — En+ Group группа ГАЗ , «Базовый элемент», «Русал».

23 апреля Минфин США сообщил, что готов смягчить санкции с «Русала» в случае, если основной акционер компании Олег Дерипаска откажется от контроля над ней. А 27 апреля компания En+, которая контролирует активы Олега Дерипаски в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также логистики, сообщила, что основной акционер согласился снизить долю в компании до уровня ниже 50%.

Дерипаска также принял решение покинуть совет директоров группы и дал согласие на вхождение в совет новых независимых директоров.