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В Кремле не рассматривают вариант национализации «Русала»
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В Кремле не рассматривают вариант национализации «Русала» 

Rambler News Service 1 час назад
Вариант национализации алюминиевой компании «Русала» Олега Дерипаски в Кремле не рассматривается, сигналов от собственников компании о подобном желании не было, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается национализации, то дело в том, что мы с вами не видели и не слышали желаний собственников и основных акционеров пойти по пути национализации, в данном случае нужно ориентироваться не только на государство, но и на самих собственников», — приводит его слова РИА «Новости».
На вопрос о том, рассматривается ли в Кремле вариант национализации компании и допускается ли такое развитие событий, Песков сказал, что «такой вариант не рассматривается».
6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попал в том числе бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании — En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Русал».
23 апреля Минфин США сообщил, что готов смягчить санкции с «Русала» в случае, если основной акционер компании Олег Дерипаска откажется от контроля над ней. А 27 апреля компания En+, которая контролирует активы Олега Дерипаски в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также логистики, сообщила, что основной акционер согласился снизить долю в компании до уровня ниже 50%.
Дерипаска также принял решение покинуть совет директоров группы и дал согласие на вхождение в совет новых независимых директоров.
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