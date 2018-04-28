С 33-метровой статуи Христа в Польше уберут Wi-Fi из-за жалоб верующих

Ранее польские СМИ сообщали о необычной находке журналистов: несколько принадлежащих корреспондентам дронов зафиксировали антенны и передатчики для раздачи интернета в короне 33-метровой статуи Иисуса Христа на окраине польского города Свебодзин

По словам представителя интернет-провайдера, передатчики Wi-Fi были установлены по просьбе служителей местного прихода для корректной работы системы видеонаблюдения. Однако в самой церкви комментировать данную ситуацию отказывались.

Как передает издание Onet.pl, теперь курия местной епархии приняла решение убрать оборудование для раздачи бесплатного интернета.

По данным ресурса, это решение было принято в связи с многочисленными жалобами верующих на оскорбление их религиозных чувств.