С 33-метровой статуи Христа в Польше уберут Wi-Fi из-за жалоб верующих 

Польская православная церковь приняла решение убрать раздатчик Wi-Fi из короны самой большой в мире статуи Иисуса Христа.
Ранее польские СМИ сообщали о необычной находке журналистов: несколько принадлежащих корреспондентам дронов зафиксировали антенны и передатчики для раздачи интернета в короне 33-метровой статуи Иисуса Христа на окраине польского города Свебодзин.
По словам представителя интернет-провайдера, передатчики Wi-Fi были установлены по просьбе служителей местного прихода для корректной работы системы видеонаблюдения. Однако в самой церкви комментировать данную ситуацию отказывались.
Как передает издание Onet.pl, теперь курия местной епархии приняла решение убрать оборудование для раздачи бесплатного интернета.
По данным ресурса, это решение было принято в связи с многочисленными жалобами верующих на оскорбление их религиозных чувств.
Напомним, ранее обозреватель Sobesednik.ru посмотрела фильм «Лицо» польского режиссера Малгожаты Шумовской о строительстве самой большой в мире статуи Иисуса Христа.