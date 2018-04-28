Сооснователь Google Сергей Брин предупредил об опасностях искусственного интеллекта

корпорации Google постоянно экспериментируют с искусственным интеллектом. Недавно она предоставила пользователям возможность «пообщаться» с книгами. Вместе с тем сооснователь компании озабочен быстрым развитием этой технологии, об этом сообщило издание Wired.

Ларри Пейдж и Каждый год главы холдинга Alphabet Сергей Брин — обращаются к своим сотрудникам через корпоративное письмо. В этот раз Брин уделил особое внимание развитию обучающихся алгоритмов. По его словам, машинное обучение изобрели в сороковых годах прошлого века, вдохновившись исследованиями мозга, но эти изыскания остались «забытой сноской в истории информатики». Сегодня технология «переживает ренессанс». Он пишет: «Новая весна в развитии искусственного интеллекта — это самая значительная компьютерная разработка в моей жизни».

Предыдущие слова Брин дополнил примерами того, где уже сейчас холдинг Alphabet использует машинное обучение: самоуправляемые автомобили распознают объекты, видеоролики на YouTube автоматически добавляют субтитры, ИИ диагностирует глазные заболевания и учится, переводя абзацы текста, написанного на разных языках. Все это стало возможным благодаря развитию «железа». Он говорит, что процессоры, установленные на серверах Google сегодня, в миллион раз мощнее Pentium II, которые были на них изначально.

Semantris — игра в ассоциации с искусственным интеллектом Google / Free Game Planet

После перечисления всех положительных результатов Брин отметил, что «такие мощные инструменты приносят с собой не только новые вопросы, но и ответственность». По его мнению, искусственный интеллект может изменить природу, начать манипулировать людьми или лишить их рабочих мест. Уже сейчас общество опасается научной фантастики и даже машин с автопилотом. Сами работники Google не уверены в том, что компания движется в верном направлении. Многие подписали петицию против сотрудничества с Пентагоном . По этому договору Министерство обороны США сможет использовать ИИ для обучения дронов.

Свое письмо глава холдинга завершает словами: «Я думаю, что технология машинного обучения продолжит стремительно развиваться, а Alphabet останется лидером как в технологической, так и в этической эволюции».

Ранее Google предложила использовать нейронные сети для выявления ранних признаков онкологических заболеваний непосредственно во время микроскопии.