Подмосковные производители товарной рыбы привлекли внимание крупных торговых сетей

Торговые сети налаживают прямые контакты с производителями рыбной продукции Подмосковья , целевой показатель производства товарной рыбы составляет в 2018 году 5 тысяч тонн, сообщил РИАМО в субботу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

Он провел встречу с представителями одной из крупнейших торговых сетей и рыбопромышленного бизнеса Московской области. Во встрече приняли участие представители торговой сети «Ашан» , ассоциации «Мособлрыбхоз», РГАУ-МСХА имени Темирязева, руководители рыбохозяйственных организаций региона. Мероприятие состоялось на предприятии «Бисеровский рыбокомбинат» в Ногинском районе Подмосковья.

«Цель встречи — продвижение достойной рыбной продукции Подмосковья и повышение уровня доступности качественной рыбы на внутреннем рынке», — сказал Разин.

По его словам, в настоящее время на территории Московской области товарным рыбоводством занимаются более 20 рыбоводных организаций. Объем производства товарной рыбы в 2017 году — 4,2 тысячи тонн, а в 2018 году целевой показатель производства товарной рыбы составляет 5 тысяч тонн.

Как отметил министр, руководители отраслевых предприятий обсудили вопросы стандартизации и объема рыбной продукции, оценки рисков товаропроводящей цепи, формирования справедливой розничной цены.

«Задано много вопросов о мерах, предпринимаемых розничными операторами по сохранению качества и соблюдению условий хранения рыбной продукции. Представители сети, в свою очередь, поднимали вопрос надежности производителя и вводе в супермаркеты качественного и безопасного продукта, что должно отмечаться в маркировке. Они подчеркнули заинтересованность работы напрямую с предприятиями», — подчеркнул Разин.

Он добавил, что участники встречи договорились совместными усилиями создать в рознице идеальный рыбный прилавок.

В ходе переговоров директор по закупкам торговой сети «Ашан» Кристиан Шинур выразил готовность сотрудничества с подмосковными производителями товарной рыбы.

«Хочу отметить, что в настоящее время «Бисеровский рыбокомбинат» и «Егорьевский рыбокомбинат „ЦНА“ уже сотрудничают с торговой сетью „Ашан“. А „Рыбхоз Клинский“ заключает в данный момент договор на поставку продукции в эту торговую сеть. Также на совещании шла речь о возможности заключения долгосрочных договоров с этими и другими предприятиями отрасли», — уточнил Разин.