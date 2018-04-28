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Первомай в Костроме: праздничная программа
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Первомай в Костроме: праздничная программа 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
1 мая в Костроме состоится праздничная демонстрация, посвященная Дню весны и труда. В ней примут участие производственные коллективы, работники социальной сферы, ветераны, общественные организации — всего более 5 тысяч горожан, сообщает городская администрация.
Кроме того, к колонне присоединятся велосипедисты, которые в этот день отпразднуют открытие велосезона.
Сбор начнётся в 09:30 у областной универсальной научной библиотеки, а в 10:30 колонна начнет движение к Сусанинской площади. Там участников шествия в 11:00 ждет праздничный концерт.
Велосипедисты тем временем направятся к дамбе у Ипатьевского монастыря.
Первомай костромичи смогут отметить и в Парке Победы, где состоится праздничная программа «Лето приходит в парк». Гостей здесь ждут с 11:00 до 14:00. Здесь тоже пройдет концерт, будут работать игровые и развлекательные площадки для детей.
Также напоминаем, что 1 мая в центральной части Костромы на несколько часов перекроют движение.
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