Первомай в Костроме: праздничная программа

1 мая в Костроме состоится праздничная демонстрация, посвященная Дню весны и труда. В ней примут участие производственные коллективы, работники социальной сферы, ветераны, общественные организации — всего более 5 тысяч горожан, сообщает городская администрация.

Кроме того, к колонне присоединятся велосипедисты, которые в этот день отпразднуют открытие велосезона.

Сбор начнётся в 09:30 у областной универсальной научной библиотеки, а в 10:30 колонна начнет движение к Сусанинской площади. Там участников шествия в 11:00 ждет праздничный концерт.

Велосипедисты тем временем направятся к дамбе у Ипатьевского монастыря.

Первомай костромичи смогут отметить и в Парке Победы, где состоится праздничная программа «Лето приходит в парк». Гостей здесь ждут с 11:00 до 14:00. Здесь тоже пройдет концерт, будут работать игровые и развлекательные площадки для детей.

Также напоминаем, что 1 мая в центральной части Костромы на несколько часов перекроют движение.